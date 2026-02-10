földrengésföldmozgásszeizmológiai obszervatórium

Idén eddig főleg az emberi tevékenység miatt rengett alattunk a föld

Hetvenöt földmozgás volt már idén a Kárpát-medencében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 13:56
földrengés
Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Januárban 75 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán közölte: januárban 20 természetes eredetű földrengést és 55 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Lakossági észlelésekkel járó földrengés azonban nem volt.

Forrás: Facebook/Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a román országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a január 24-én, Vráncsa megyében történt földrengés erősségét. A rengés epicentruma 35 kilométerre volt Foksánytól, 73 kilométerre Bodzavásártól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 91 kilométerre Brassótól. 

Míg tavaly október 22-én éjjel egy erősebb földrengés rázta meg Csongrád térségét. 

A rengést több környező településen is érezni lehetett.

A Magyar Földfizikai és Űrtudományi Intézet adatai szerint a rengés magnitúdója négyes volt a Richter-skálán, fészke pedig mintegy 13 kilométer mélységben helyezkedett el.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu