Idén eddig főleg az emberi tevékenység miatt rengett alattunk a föld

Januárban 75 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a közösségi oldalán közölte: januárban 20 természetes eredetű földrengést és 55 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban.

Lakossági észlelésekkel járó földrengés azonban nem volt.

Forrás: Facebook/Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, a román országos földfizikai intézet (INCDFP) szakemberei a Richter-skála szerinti 3-asról 3,2-esre módosították a január 24-én, Vráncsa megyében történt földrengés erősségét. A rengés epicentruma 35 kilométerre volt Foksánytól, 73 kilométerre Bodzavásártól, 75 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 91 kilométerre Brassótól.

Míg tavaly október 22-én éjjel egy erősebb földrengés rázta meg Csongrád térségét.

A rengést több környező településen is érezni lehetett.

A Magyar Földfizikai és Űrtudományi Intézet adatai szerint a rengés magnitúdója négyes volt a Richter-skálán, fészke pedig mintegy 13 kilométer mélységben helyezkedett el.