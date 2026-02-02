Rendkívüli

A magyarok többsége Orbán Viktort tartja a legalkalmasabb miniszterelnöknek

időközi választásKisnánaSzentdomonkosválasztásönkormányzati választásKemenesmagasi

Több településen is időközi választást tartottak

Öt település volt időközi önkormányzati választás vasárnap. Kalaznón és Szentdomonkoson polgármestert és képviselőket, Kisnánán és Kemenesmagasiban településvezetőt, Dákán pedig képviselőt választottak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 02. 8:25
Tolna, Heves, Vas és Veszprém vármegyében, összesen öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap. A voksolásokon polgármestert és képviselőket is választottak az arra jogosultak. Kalaznón és Szentdomonkoson polgármestert és képviselőket, Kisnánán és Kemenesmagasiban településvezetőt, Dákán pedig képviselőt választottak.

Budapest, 2018. február 19. Szavazóurna illusztráció kézben tartott borítékkal. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Öt településen tartottak vasárnap időközi választást (Fotó: MTVA/Róka László)

A Heves vármegyei Szentdomonkoson újra a korábbi független településvezető, Sipos Roland kapott bizalmat a vasárnap megtartott időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a régi-új polgármester 169 szavazatot kapott (55,78 százalék). A szintén függetlenként indult Molnár Istvánra 134-en (44,22 százalék) voksoltak.

A négy képviselői helyre kilencen pályáztak, mindannyian függetlenek. A névjegyzékben szereplő 362 választópolgár 84,25 százaléka, 305 fő vett részt a választáson, közülük ketten érvénytelenül szavaztak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület 2025 őszén a feloszlásáról döntött.

A Tolna vármegyei Kalaznón a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A most függetlenként indult jelölt 32 szavazatot kapott (35,16 százalék), a szintén független Máté Ambrusra és Zakk Mihályra 30-an (32,97 százalék), illetve 29-en (31,87 százalék) szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 127 választópolgár 71,65 százaléka, 91 fő vett részt a választáson, amelyet azért rendeztek, mert 2025. november 4-én a képviselő-testület feloszlásról döntött. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult.

A Vas vármegyei Kemenesmagasi községben Gyalogh-Töreki Juditot választották meg polgármesternek vasárnap. Itt a korábbi faluvezető, Mesterházyné Budinszky Adrienn lemondása miatt kellett időközi polgármester-választást tartani. A 729 választásra jogosult közül 385-en vettek részt a voksoláson, a leadott szavazatok közül 380 volt érvényes, 4 érvénytelen, egy pedig hiányzott az urnából.

A négy független jelölt közül a polgármesternek megválasztott Gyalogh-Töreki Juditra 206-an szavaztak, a második lett Jordanits Krisztián Ákos 85 szavazattal, harmadikként Berghoffer Gábor végzett, aki 80 szavazatot kapott, a negyedik pedig Andó Ildikó lett 9 szavazattal.

A Heves vármegyei Kisnánán Csabainé Koncsos Gréta nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A függetlenként indult jelölt 313 szavazatot kapott (66,31 százalék). A szintén független Szőke Ferencre 54-en (11,44 százalék) szavaztak, valamint a 2025. november 3-án lemondott, ám a voksoláson újra elindult, ugyancsak független korábbi településvezetőre, Varga Zoltánra, 105-en (22,25 százalék). A névjegyzékben szereplő 811 választópolgár 58,2 százaléka, 472 fő vett részt a választáson.

A Veszprém vármegyei Dákán Feketéné Baki Mónika és Geschitz Gergely nyert az időközi képviselőjelölti választáson. A szavazást lemondás miatt kellett kiírni. A két pozícióra összesen 5 független jelölt indult. Feketéné Baki Mónikára összesen 81-en, míg Geschitz Gergelyre 39-en szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 366 választópolgár 31,9 százaléka, 117 fő vett részt a választáson, közülük hárman érvénytelenül szavaztak.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

