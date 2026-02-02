Több településen is időközi választást tartottak

Tolna, Heves, Vas és Veszprém vármegyében, összesen öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap. A voksolásokon polgármestert és képviselőket is választottak az arra jogosultak. Kalaznón és Szentdomonkoson polgármestert és képviselőket, Kisnánán és Kemenesmagasiban településvezetőt, Dákán pedig képviselőt választottak.

Öt településen tartottak vasárnap időközi választást (Fotó: MTVA/Róka László)

A Heves vármegyei Szentdomonkoson újra a korábbi független településvezető, Sipos Roland kapott bizalmat a vasárnap megtartott időközi választáson. A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a régi-új polgármester 169 szavazatot kapott (55,78 százalék). A szintén függetlenként indult Molnár Istvánra 134-en (44,22 százalék) voksoltak.

A négy képviselői helyre kilencen pályáztak, mindannyian függetlenek. A névjegyzékben szereplő 362 választópolgár 84,25 százaléka, 305 fő vett részt a választáson, közülük ketten érvénytelenül szavaztak.

Az időközi választásra azért volt szükség, mert a képviselő-testület 2025 őszén a feloszlásáról döntött.

A Tolna vármegyei Kalaznón a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika nyerte vasárnap az időközi polgármester-választást a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint. A most függetlenként indult jelölt 32 szavazatot kapott (35,16 százalék), a szintén független Máté Ambrusra és Zakk Mihályra 30-an (32,97 százalék), illetve 29-en (31,87 százalék) szavaztak.

A névjegyzékben szereplő 127 választópolgár 71,65 százaléka, 91 fő vett részt a választáson, amelyet azért rendeztek, mert 2025. november 4-én a képviselő-testület feloszlásról döntött. A négy képviselői helyért kilenc független jelölt indult.

A Vas vármegyei Kemenesmagasi községben Gyalogh-Töreki Juditot választották meg polgármesternek vasárnap. Itt a korábbi faluvezető, Mesterházyné Budinszky Adrienn lemondása miatt kellett időközi polgármester-választást tartani. A 729 választásra jogosult közül 385-en vettek részt a voksoláson, a leadott szavazatok közül 380 volt érvényes, 4 érvénytelen, egy pedig hiányzott az urnából.

A négy független jelölt közül a polgármesternek megválasztott Gyalogh-Töreki Juditra 206-an szavaztak, a második lett Jordanits Krisztián Ákos 85 szavazattal, harmadikként Berghoffer Gábor végzett, aki 80 szavazatot kapott, a negyedik pedig Andó Ildikó lett 9 szavazattal.