Visszatért a havazás és a hideg, folytatódik a szociális tüzelőanyag kiosztása

Újra itt a havazás és a hideg, és továbbra is zajlik az ingyenes tüzelőanyag eljuttatása a rászorulók részére az önkormányzatokon keresztül – számolt be róla Dukai Miklós a Facebook-oldalán.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára közölte,
a kormány felhívására országszerte 2715 település jelezte igényét összesen 180 517 köbméter tüzelőanyagra.
Az érintett települések ellátása az állami erdőgazdaságok bevonásával biztosított, a tűzifa kiosztását az önkormányzatok végzik – tette hozzá.
Az államtitkár felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy
továbbra is kiemelt figyelemmel és gondossággal járjanak el különösen a rászoruló idősek, egyedül élők ellátása során.
A nemzeti kormány 2011 óta biztosítja a szociális tüzelőanyag programot, amelyre eddig több mint 56 milliárd forintot fordított, minden télen támogatva a kistelepüléseken élő rászorulókat.
Borítókép: Farönköket pakolnak a 2025. évi szociális tüzelőanyag programról tartott sajtótájékoztató után Átányban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Komka Péter)
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!