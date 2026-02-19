Visszatért a havazás és a hideg, folytatódik a szociális tüzelőanyag kiosztása

Újra itt a havazás és a hideg, és továbbra is zajlik az ingyenes tüzelőanyag eljuttatása a rászorulók részére az önkormányzatokon keresztül – számolt be róla Dukai Miklós a Facebook-oldalán.

Dukai Miklós, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati államtitkára (Fotó: MTI/Kovács Attila)

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) önkormányzati államtitkára közölte,

a kormány felhívására országszerte 2715 település jelezte igényét összesen 180 517 köbméter tüzelőanyagra.

Az érintett települések ellátása az állami erdőgazdaságok bevonásával biztosított, a tűzifa kiosztását az önkormányzatok végzik – tette hozzá.

Az államtitkár felhívta az önkormányzatok figyelmét, hogy

továbbra is kiemelt figyelemmel és gondossággal járjanak el különösen a rászoruló idősek, egyedül élők ellátása során.

A nemzeti kormány 2011 óta biztosítja a szociális tüzelőanyag programot, amelyre eddig több mint 56 milliárd forintot fordított, minden télen támogatva a kistelepüléseken élő rászorulókat.

Borítókép: Farönköket pakolnak a 2025. évi szociális tüzelőanyag programról tartott sajtótájékoztató után Átányban 2025. november 17-én (Fotó: MTI/Komka Péter)