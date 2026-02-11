Jó hír a honvédelmi alkalmazottaknak, érkezik a teljesítményjuttatás

Rendkívüli

Magyarország biztonságához a honvédelmi alkalmazottak áldozatvállalása éppen úgy szükséges, mint a fegyveres szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományba tartozó katonáké – indokolta a döntést Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Forrás: Facebook, MTI2026. 02. 11. 11:00
Egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.

A jogosultságról elmondta, hogy az a honvédelmi alkalmazott, akinek 2025. december 31-én fennállt a jogviszonya, és aki a teljesítményjuttatás kifizetésének napját megelőző napon is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll, megkapja a plusz egyhavi illetményt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságához a honvédelmi alkalmazottak áldozatvállalása éppen úgy szükséges, mint a fegyveres szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományba tartozó katonáké. A kormány megbecsülését és elismerését a teljesítményjuttatással is ki kívánja fejezni

 – mondta a honvédelmi miniszter.

Emlékeztetett arra is, hogy a hivatásos és szerződéses katonák, köztük első alkalommal a honvéd tisztjelöltek is, január 30-án kapták meg a hathavi illetményüknek megfelelő összegű fegyverpénzt, szolgálatuk társadalmi megbecsülésének megerősítéseként.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszédet mond a Lynx szimulációs központ alapkőletételén a hódmezővásárhelyi Zrínyi Miklós laktanyában 2026 január 20-án (Fotó: MTI/Oláh Tamás)


