Jó hír a honvédelmi alkalmazottaknak, érkezik a teljesítményjuttatás

Egyhavi rendszeres illetményüknek megfelelő összegű teljesítményjuttatást kapnak a honvédelmi alkalmazottak – jelentette be Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter közösségi oldalán, hozzátéve, hogy a kifizetés legkésőbb március 16-ig megtörténik.

(Forrás: Facebook)

A jogosultságról elmondta, hogy az a honvédelmi alkalmazott, akinek 2025. december 31-én fennállt a jogviszonya, és aki a teljesítményjuttatás kifizetésének napját megelőző napon is honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban áll, megkapja a plusz egyhavi illetményt.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságához a honvédelmi alkalmazottak áldozatvállalása éppen úgy szükséges, mint a fegyveres szolgálatot ellátó hivatásos és szerződéses állományba tartozó katonáké. A kormány megbecsülését és elismerését a teljesítményjuttatással is ki kívánja fejezni

– mondta a honvédelmi miniszter.

Emlékeztetett arra is, hogy a hivatásos és szerződéses katonák, köztük első alkalommal a honvéd tisztjelöltek is, január 30-án kapták meg a hathavi illetményüknek megfelelő összegű fegyverpénzt, szolgálatuk társadalmi megbecsülésének megerősítéseként.