Itt a bizonyíték: mégis kampányolt a Tisza Párt Balmazújvárosban + videó

Hiába a kampánytagadás, a közösségi médiában megjelent bejegyzések és egy friss videó szerint a Tisza Párt aktívan segítette a balmazújvárosi jelöltet az időközi választáson – írja közösségi oldalán a Tűzfalcsoport.

Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Újabb vita robbant ki a balmazújvárosi időközi önkormányzati választás kapcsán. A baloldali sajtó korábban egybehangzóan azt hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt jogilag nem kampányolt a településen, mivel nem indított saját jelöltet. A 444.hu február 4-én „A Fidesznek életbevágó lenne nyerni Balmazújvárosban” címmel közölt cikket, míg a Népszava február 9-én azt emelte ki: a vesztes jelöltnek nincs köze a legnagyobb ellenzéki párthoz.

A közösségi médiában ugyanakkor más jelek is feltűntek – vette észre a Tűzfalcsoport.

Molnár Péter, a Tisza által támogatott, végül vereséget szenvedett önkormányzati képviselőjelölt 2025. október 7-én úgy fogalmazott Facebook-oldalán: „Köszönet a fiatal aktivistáknak, hogy járják az utcákat”, hozzátéve, hogy „újra elhiszem, hogy van remény”.

Február 8-án az a szervezet is megszólalt, amely hivatalosan támogatta Molnárt: bejegyzésükben arra utaltak, hogy a helyi választás országos hatással is bírhat, és szavazásra buzdították a választókat.

A Tűzfalcsoport szerint azonban ennél is tovább ment az ügy.

Egy hozzájuk eljutott videó alapján a Tisza Párt Debrecenből küldött aktivistát Balmazújvárosba február 4-én, aki a helyi, fideszes polgármester vezette önkormányzatot bírálva kampányolt a városban.

A történtek újabb kérdéseket vetnek fel arról, milyen szerepet vállalt a Tisza Párt a balmazújvárosi időközi választásban, és mennyiben állja meg a helyét a kampányban való részvétel tagadása.

Mint ismert, az időközi választáshoz képest magas, 50 százalék feletti részvétel mellett nyert mandátumot Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje, aki a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Így pedig a képviselő-testületben többsége lett a kormánypártoknak,

és megszűnik az elmúlt években kialakult helyzet, amely az ellenzéki képviselők munkakerülésének köszönhetően alakult ki.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: AFP/Kisbenedek Attila)