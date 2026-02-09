Magyar Pétert szíven ütötte a vereség, még a szava is elakadt

Úgy tűnik, hogy Magyar Pétert annyira megviselte a balmazújvárosi vereség, hogy képtelen napirendre térni a történtek fölött.

Magyar Pétert nagyon megviselhették a balmazújvárosi eredmények (Fotó: MTI)

Mint ismert, hatalmas győzelmet aratott Balmazújvárosban a Fidesz–KDNP, miután jelöltjük magas részvétel mellett megnyerte az időközi önkormányzati választást.

A kormánypártok tegnapi győzelme azért jelentős, mert alapvetően ellenzéki körzetről van szó. Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, 2024-ben a polgármesteri posztot visszanyerte a Fidesz jelöltje, de a képviselő-testületben nem sikerült többséget szereznie egyik oldalnak sem. A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai.

Hová tűnt Magyar Péter?

Az időközi választást ugyanis azután írták ki, hogy a körzet korábbi képviselője, Demeter Pál lemondott mandátumáról. A körzet különösen szoros küzdelmet ígért, hiszen a 2024-es önkormányzati választáson Demeter mindössze négy szavazattal előzte meg Nagy Zoltánt.

A Balmazújváros 7. számú egyéni választókerületében tartott időközi önkormányzati választáson

Nagy Zoltán, a Fidesz–KDNP jelöltje 397,

Molnár Péter, a Közösen Balmazújvárosért Egyesület vezetője 369,

Béresné Lőrincz Erzsébet független jelölt 77 szavazatot kapott.

A mostani eredménnyel a kormánypárti jelölt visszavágott, és megszerezte a mandátumot. A győzelem hírére maga Orbán Viktor is reagált.

Mi az emberek oldalán állunk, az emberek meg a mi oldalunkon. Mert a Fidesz a biztos választás!

– fogalmazott a kormányfő, aki szerint azért volt ez fontos győzelem, mert magas volt a részvételi arány, és az ellenfél országos jelentőségű, nagy eseménynek minősítette a választást.

Bár már lassan egy teljes nap eltelik a jelentős ellenzéki vereség óta, Magyar Péter sehol nem szólalt meg a témában. Közösségi oldalán időközben számos témában kifejtette a véleményét, így a Fidesz programjáról és Szöllősi György könyvéről is értekezett, de a balmazújvárosi választást figyelmen kívül hagyta.