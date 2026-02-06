bokros lajostisza pártkocsis máté

Kocsis Máté: Csak kibújt a szög a tiszások zsákjából! + videó

Durva megszorításokat és radikális adóátalakítást vázolt fel a Klubrádió műsorában Bokros Lajos. Az interjú legmegdöbbentőbb részleteit Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gyűjtötte össze egy videóban, amelyhez azt írta: „Csak kibújt a szög a tiszások zsákjából!”

Magyar Nemzet
2026. 02. 06. 17:43
Radikális megszorításokat és adóemelést vetített előre Bokros Lajos a Klubrádió műsorában – Kocsis Máté szerint ez világosan megmutatja, mire készülne a Tisza Párt holdudvara.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Bokros Lajos, a Tisza Párthoz közel álló közgazdászként, Bolgár György műsorában vázolta gazdasági elképzeléseit, az interjú legmeglepőbb kijelentéseit pedig Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője tette közzé egy videós összeállításban. 

Az összeállításban szerepel Bokros Lajos kijelentése, miszerint „a mai egykulcsos szja helyett egy háromkulcsos rendszer lenne megfelelő”.

Ez azonban csak a kezdet volt. Bokros arról is beszélt, hogy szinte minden kedvezményt eltörölne:

A kulcsok azok csak kisebb része a változtatásnak, a nagyobb része a változtatásnak az a kedvezmények és a mentességek szinte teljes eltörlése. Itt elsősorban a szociálpolitikai intézkedésekre gondolok, tehát a családi adókedvezmény, a gyerekkedvezmény, a 2-3 gyermekes anyáknak a teljes életre szóló adómentesítése. Ezt mind el kell felejteni.

Ez világosan megmutatja, milyen jövőt szánna a baloldal és a Tisza a magyar családoknak: magasabb adókat és megszüntetett támogatásokat.

Különösen felháborítónak tűnik Bokros azon kijelentése, amely szerint az államnak teljesen ki kellene vonulnia a támogatásokból:

A piacnak kell eldönteni, hogy ki nyer. Ami annyit jelent, hogy ezeket a támogatásokat mind meg kell szüntetni, és aki a piacon megél, az megél, aki meg nem él meg, azt nem fogja támogatni az állam semmilyen körülmények között.

Mint megírtuk, Bokros adótervei kísértetiesen hasonlítanak a Tiszának készült hatszáz oldalas dokumentumban foglaltakra. Az a megszorítócsomag szintén háromkulcsos progresszív szja-t tartalmaz, 15, 22 és 33 százalékos kulccsal – ezek az értékek közel esnek ahhoz, amit Bokros mondott. Emellett a tiszás javaslatcsomag szintén kivezetné a legtöbb kedvezményes szabályt, így ez alapján bizonyára búcsút inthetne a több százezer érintett családanya az adómentességének.

Borítókép: Bokros Lajos (Forrás: MW)

               
       
       
       

