Közel 150 ezer ajánlóívet igényeltek az országgyűlési képviselőjelöltek

A Nemzeti Választási Bizottság eddig 26 pártot és 12 nemzetiségi önkormányzatot vett jogerősen nyilvántartásba az országgyűlési választásra.

Fotó: Nagy Balázs

A jelöltek és jelölőszervezetek korábban már bejelenthették igényüket az ajánlóívekre, de azokat legkorábban szombaton 8 órakor adhatják ki a választási irodák.

Az ajánlásgyűjtés időszakának kezdete előtt, péntek délig a jelöltek 147 691 ajánlóívet igényeltek a választási irodáktól.

A választáson indulni szándékozó jelöltek szombattól gyűjthetik az ajánlásokat, és március 6-án 16 óráig kell összegyűjteniük a választókerületükben élőktől az 500 érvényes ajánlást. Az ajánlásgyűjtő íveken ívenként nyolc ajánlásra van hely, így a péntek délutánig igényelt aláírásgyűjtő ívekkel összesen több mint 1 millió 181 ezer támogató ajánlást lehet összegyűjteni.

Az ajánlásokat csak a választási irodák által kiadott íveken lehet gyűjteni, azok nem másolhatóak.

Az íveken fel kell tüntetni az ajánló nevét, személyi azonosítóját és lakcímét, valamint a gyűjtőnek fel kell tüntetni a nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát, továbbá neki is alá is kell írnia az ívet.

Az ajánlásokat a választókerületi választási irodák ellenőrzik, az ellenőrzés során bizonyos csekély mértékű eltéréseket – például ha az ajánló a két keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, vagy helyesírási hiba található a lakcímében – elfogadnak.

Az ívek szigorú elszámoláshoz kötöttek: ívenként ezer forint bírságot szabnak ki a választási irodák az elveszett, vissza nem vitt ívekért.

Négy évvel ezelőtt az ajánlásgyűjtés kezdetekor az NVI azt közölte, több mint 157 ezer ajánlóívet igényelt az ívek kiadásának megkezdése előtt.