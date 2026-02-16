Lázár János: Bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok

– A bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok – kezd letisztulni a felállás – írta közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A tárcavezető kiemelte,

Orbán Viktor szombati beszédére hisztérikusan reagált a Tisza-kampány két nagy támogatója, az Erste és a Shell is: az egyik közleményt adott ki, a másik a gödi kampányhazugság-lufit fújta tovább. Érthető az idegességük.

A miniszter szerint ugyanis a devizahitel-bomba hatástalanításával, a kamatplafonnal, a rezsistoppal vagy a Covid után a benzinársapkával, a bankok és az energiamultik extraprofitjának megadóztatásával összességében 14 956 milliárd forintot vettek el a multicégektől és adták oda a magyar embereknek.

Azért akarnak kormányváltást, hogy a Tisza-kormány alatt ezt a pénzt kamatostul szedjék vissza a magyar családoktól és vállalkozásoktól. Hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre

– tette hozzá a politikus.