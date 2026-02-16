orbán viktorshelltisza kampánylázár jános

Lázár János: Bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok

Orbán Viktor szombati beszédére hisztérikusan reagált a Tisza-kampány két nagy támogatója, az Erste és a Shell is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16. 11:44
A brit-holland olaj- és benzinipari vállalat, a Royal Dutch Shell PLC cégtáblája Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A bal sarokban a multik, jobb sarokban a magyarok – kezd letisztulni a felállás – írta közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Lázár János Képernyőfotó
 

A tárcavezető kiemelte, 

Orbán Viktor szombati beszédére hisztérikusan reagált a Tisza-kampány két nagy támogatója, az Erste és a Shell is: az egyik közleményt adott ki, a másik a gödi kampányhazugság-lufit fújta tovább. Érthető az idegességük.

A miniszter szerint ugyanis a devizahitel-bomba hatástalanításával, a kamatplafonnal, a rezsistoppal vagy a Covid után a benzinársapkával, a bankok és az energiamultik extraprofitjának megadóztatásával összességében 14 956 milliárd forintot vettek el a multicégektől és adták oda a magyar embereknek. 

Azért akarnak kormányváltást, hogy a Tisza-kormány alatt ezt a pénzt kamatostul szedjék vissza a magyar családoktól és vállalkozásoktól. Hallgass a zsebedre, szavazz a Fideszre

– tette hozzá a politikus.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: NurPhoto/AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekukrajna

Zé terv

Bogár László avatarja

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu