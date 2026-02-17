Lázár János szerint Pintér Sándor idén nyugdíjba vonul + videó

A Lázárinfó battonyai állomáson egy idős úr szóba hozta Pintér Sándor visszavonulását. Lázár János válaszában megjegyezte, hogy a 77 éves belügyminiszter már rég nyugdíjba vonulhatott volna. Lázár János szerint a bűncselekmények számának csökkenése a belügyminiszter érdeme is. A tárcavezető közölte, hogy Pintér Sándorról csak jót tud mondani, és szerencse, hogy a nyugdíjas korú belügyminiszter vállalta a 2022–26-os ciklust.

Pintér Sándor (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

„Ő vállalta, végigcsinálta tisztességgel, megküzdött az egészségügy és az oktatás problémáival, hősi feladatot végzett. Nekem emberként is, minisztertársként is, vezetőként is nem csak partner, kolléga, de példakép is. Az az ember naponta 16-18 órákat dolgozik mind a mai napig.

Az, hogy Magyarországon ekkora rend van, annak köszönhető, hogy Pintér Sándor a 93 ezer négyzetkilométer minden szegletét rendben tartja, szemmel tartja, figyelemmel követi, és ezért van Magyarországon ekkora rend. Ez döntően neki köszönhető

– méltatta Pintér Sándort Lázár János, aki szíve szerint marasztalná Pintér Sándort, de mivel a miniszter már az idősebbek közül való politikus erre nem lát sok esélyt.