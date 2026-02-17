Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

LázárinfóLázár JánosPintér Sándor

Lázár János szerint Pintér Sándor idén nyugdíjba vonul + videó

Lázár János Battonyán egy kérdésre válaszolva elárulta: Pintér Sándor idén nyugdíjba vonul. A közlekedési és építési miniszter a Lázárinfón azt is kifejtette, hogy a belügyminiszterről csak jót tud mondani, és szerencse, hogy a nyugdíjas korú Pintér Sándor vállalta a mostani ciklust.

2026. 02. 17. 8:33
Fotó: Illyés Tibor Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Lázárinfó battonyai állomáson egy idős úr szóba hozta Pintér Sándor visszavonulását. Lázár János válaszában megjegyezte, hogy a 77 éves belügyminiszter már rég nyugdíjba vonulhatott volna. Lázár János szerint a bűncselekmények számának csökkenése a belügyminiszter érdeme is. A tárcavezető közölte, hogy Pintér Sándorról csak jót tud mondani, és szerencse, hogy a nyugdíjas korú belügyminiszter vállalta a 2022–26-os ciklust.

Budapest, 2026. február 2. Pintér Sándor belügyminiszter Joachim Herrmann bajor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Belügyminisztériumban 2026. február 2-án. MTI/Soós Lajos
Pintér Sándor (Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség)

„Ő vállalta, végigcsinálta tisztességgel, megküzdött az egészségügy és az oktatás problémáival, hősi feladatot végzett. Nekem emberként is, minisztertársként is, vezetőként is nem csak partner, kolléga, de példakép is. Az az ember naponta 16-18 órákat dolgozik mind a mai napig. 

Az, hogy Magyarországon ekkora rend van, annak köszönhető, hogy Pintér Sándor a 93 ezer négyzetkilométer minden szegletét rendben tartja, szemmel tartja, figyelemmel követi, és ezért van Magyarországon ekkora rend. Ez döntően neki köszönhető

– méltatta Pintér Sándort Lázár János, aki szíve szerint marasztalná Pintér Sándort, de mivel a miniszter már az idősebbek közül való politikus erre nem lát sok esélyt. 

Borítókép: Lázár János  (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu