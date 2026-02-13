Lezárást kellett elrendelni az M1-esen és az M7-esen is

Három személyautó hajtott egymásba az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a főváros felé vezető átterelt sávban – közölte a katasztrófavédelem.
A baleset az 51-es kilométernél történt.
A három személygépkocsiban összesen hatan utaztak, a sérültekhez mentő érkezett.
A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került.
Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt a főváros felé vezető átterelt sávon megállt a forgalom, és a határ felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Több kilométeres torlódásra kell készülni.
Az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Nagykanizsa előtt kigyulladt egy kamion. A 201-es kilométernél csak a belső sáv járható.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!