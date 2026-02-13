Rendkívüli

Újabb vérlázító videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei

balesettatabányam1 autópályaM7-es autópálya

Lezárást kellett elrendelni az M1-esen és az M7-esen is

Három személyautó ütközött az M1-es autópálya 51-es kilométerénél, Tatabánya közelében. A baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Az M7-esen kigyulladt egy kamion.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 20:48
Illusztráció
Három személyautó hajtott egymásba az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a főváros felé vezető átterelt sávban – közölte a katasztrófavédelem.

A baleset az 51-es kilométernél történt.

A három személygépkocsiban összesen hatan utaztak, a sérültekhez mentő érkezett.

A burkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került.

Az Útinform tájékoztatása szerint a baleset miatt a főváros felé vezető átterelt sávon megállt a forgalom, és a határ felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot. Több kilométeres torlódásra kell készülni.

Az M7-es autópálya határ felé vezető oldalán, Nagykanizsa előtt kigyulladt egy kamion. A 201-es kilométernél csak a belső sáv járható.

Borítókép: Illusztráció


