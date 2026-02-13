Rendkívüli

Újabb vérlázító videó: Orbán Viktor kiiktatását követelik Zelenszkij emberei

tisza pártOngamagyar pétermagyar márton

Újabb botrány robbanhat ki Magyar Péter közvetlen környezetében

A korábban már nagy port kavaró, és Magyar Mártonra, Magyar Péter testvérére nézve terhelő információt közlő ongai Tisza-sziget ismét jelentkezett.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 19:22
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Eljött az ideje – mindössze ennyit közölt a közösségi médiában közzétett új bejegyzésében a Tisza Sziget Onga elnevezésű oldal. A profil korábban egy hivatalos Tisza-sziget oldalaként működött. A csoportosulás 2025 decemberében felbomlott, azóta időről időre a Tisza Párttal, illetve Magyar Mártonnal kapcsolatban tesznek közzé megdöbbentő információkat.

Forrás: Facebook

A bejegyzésben szereplő kép azt sejteti, hogy hamarosan egy hangfelvételt fognak közölni, amely Magyar Mártonnal, Magyar Péter testvérével lesz kapcsolatos.

Mint ismert, az ongai Tisza-sziget volt kapcsolattartója nemrég az Indexen megjelent véleménycikkében részletesen leírta, miként bánt vele Magyar Márton, aki a Tisza házi portáljának, a Kontrollnak az alapítója. Molnár Zsolt írása azzal kezdődik, hogy az aktivista korábban a Hír TV-nek nyilatkozott, amivel jelezni szerette volna a Tisza felé a rengeteg problémát, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os számú körzetében a párt körül jelentkezett.

A koordinátor bevallotta, hogy Magyar Márton elsőre komoly benyomást tett rá, ám akkor még nem tudta, hogy szimplán befolyásolni szeretné. A Tisza szimpatizánsa szerint Magyar Márton tett is egy ígéretet neki a helyzet rendezésére, amit a mai napig nem váltott valóra.

„Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról” – írta meg a volt koordinátor.

Egyértelművé vált, hogy azért beszél velem, hogy »lenyugtasson«, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve, »akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«

– tette hozzá.

A csalódott Tisza-szimpatizáns szerint nem fedi a valóságot, hogy Magyar Márton azt kommunikálja, semmi köze a párthoz. A cikkíró állítása szerint Magyar Péter testvérének igenis rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy ne jelenjen meg a sajtóban számukra kellemetlen információ. Ezt pedig más tiszások is megerősítették a volt koordinátornak.

Miután az ígéretek nem teljesültek, a levelet író volt tiszás azt mondta Magyar Mártonnak, hogy ismét a Hír TV-hez fordul. Erre válaszul Magyar Márton rendőrségi feljelentéssel fenyegetőzött, később egy harmadik félen keresztül üzent a volt koordinátornak: tiszta szívből nem haragszik rá, nem jelenti fel. Azonban a kiábrándult tiszás ennek már nem hitt, és szerinte a feljelentést így is megteszik.

A magyar embereknek és a választóknak joguk van tudni azt a színházat, amit művelnek az országban több mint egy éve. Sajnos nem így indult a Tisza tavaly, nem ezért a színházért léptem közéjük és segítettem, hogy én is egy színházi kellék legyek

– közölte a korábbi koordinátor.

Végül ígéretet tett arra, hogy a következő hónapokban nyilvánosságra hoz olyan dolgokat a helyi Tiszával kapcsolatban és publikál olyan hangfelvételeket Magyar Mártonról, amit ők nem akarnak a nagyközönség elé tárni.

 

Eltűnőben a Tisza-szigetek

Ahogy azt lapunk megírta, nemrég Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében tűnt el a süllyesztőben egy Tisza-sziget. A csoport a saját bevallása szerint azért függesztette fel a működését, mert képtelen volt együttműködni a Tisza Párttal.

Szomorú nap ez a számunkra, hiszen nehéz döntést kellett meghoznunk. Az elmúlt egy-két hét történései okot adtak számunkra, hogy egy lépést hátrább lépjünk, és teret adjunk másoknak is. Hátrébb lépünk, mert számunkra terhes, és problémássá vált az a választókerületi csapat és benne lévő személyek, mellyel közel egy éve közösséget vállaltunk

– írta közösségi oldalán a Tisza Sziget Onga. A Magyar Pétert támogató csoportosulás problémának jelölte meg, hogy a Tisza Párt választókerületi csapatával semmilyen szinten nem tudtak együttműködni.

A helyiek az alábbi problémákat sorolták fel:

  • kommunikáció hiánya,
  • egymás munkájának szándékos hátráltatása,
  • személyes sérelmek,
  • koordinációs problémák,
  • szervezési hiányosságok,
  • szándékos ferdítések.

Ezen gondok eredményeként az ongai civilek felfüggesztették a tevékenységüket. 

Mint megírtuk, a jelenség nem új, az utóbbi időben egyre több Tisza-sziget szűnt meg szerte az országban. Ezeknek az eseteknek a hátterében is az aktivisták és a Magyar Péterék közötti feszültség húzódott meg.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu