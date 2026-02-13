Újabb botrány robbanhat ki Magyar Péter közvetlen környezetében

Mint ismert, az ongai Tisza-sziget volt kapcsolattartója nemrég az Indexen megjelent véleménycikkében részletesen leírta, miként bánt vele Magyar Márton, aki a Tisza házi portáljának, a Kontrollnak az alapítója. Molnár Zsolt írása azzal kezdődik, hogy az aktivista korábban a Hír TV-nek nyilatkozott, amivel jelezni szerette volna a Tisza felé a rengeteg problémát, ami Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 6-os számú körzetében a párt körül jelentkezett.

A koordinátor bevallotta, hogy Magyar Márton elsőre komoly benyomást tett rá, ám akkor még nem tudta, hogy szimplán befolyásolni szeretné. A Tisza szimpatizánsa szerint Magyar Márton tett is egy ígéretet neki a helyzet rendezésére, amit a mai napig nem váltott valóra.

„Utána még kétszer-háromszor beszéltünk telefonon hosszasan, éjszakákba nyúlóan, és miután minél többet beszéltünk, rájöttem, neki csak az az érdeke, hogy ne legyen a nyilvánosság felé több nyilatkozatom a Tiszáról” – írta meg a volt koordinátor.

Egyértelművé vált, hogy azért beszél velem, hogy »lenyugtasson«, és hogy maradjak csendben a választás végéig. Az ő szavait idézve, »akinél vannak dolgok, de nem árt a Tiszának a választásokig, azt a választást követően értékeljük, hogy csendben maradt«

– tette hozzá.

A csalódott Tisza-szimpatizáns szerint nem fedi a valóságot, hogy Magyar Márton azt kommunikálja, semmi köze a párthoz. A cikkíró állítása szerint Magyar Péter testvérének igenis rálátása van a Tisza belső ügyeire, és mindent megtesz azért, hogy ne jelenjen meg a sajtóban számukra kellemetlen információ. Ezt pedig más tiszások is megerősítették a volt koordinátornak.