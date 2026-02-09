Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.
Ma még akár havazhat is
Fordulatokban nincs hiány.
Hétfő estig néhol kisebb eső, zápor sem kizárt, majd kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Hétfőn helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.
