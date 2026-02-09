Ma még akár havazhat is

Hétfő estig néhol kisebb eső, zápor sem kizárt, majd kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Hétfőn helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik.