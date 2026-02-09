Ma még akár havazhat is

Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Forrás: MTI2026. 02. 09. 16:19
Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, kedden főként a szelesebb tájakon szakadozhat jobban a felhőzet – írja előrejelzésében a HungaroMet.

Hétfő estig néhol kisebb eső, zápor sem kizárt, majd kedd délelőttig elszórtan alakulhat ki gyenge vegyes csapadék, főként északkeleten és délen kisebb havazás, helyenként vékony hóréteg is. Hétfőn helyenként a keleti, míg hajnaltól többfelé a délkeleti szél élénkül meg, utóbbit kedden néhol erős lökések is kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –2 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntően 2 és 8 fok között várható.

 

