Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy személyt, aki ellophatta a hetekkel ezelőtt rejtélyes módon eltűnt Egressy Mátyás telefonját – derült ki a rendőrség lapunknak adott válaszából.

Mint írták, „a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitánysága lopás vétség megalapozott gyanúja miatt kihallgatott egy férfit, aki a nyomozás jelenlegi állása szerint egy buszon eltulajdonította a fiú zsebéből kiesett mobiltelefont. A feltételezett elkövető jelenleg egy másik ügyből kifolyólag szabálysértési őrizetben van”.

Hazafelé tartott egy buliból, azóta sem látták

Egressy Mátyás január 17-én hajnalban tűnt el. Akkor indult el az Ötkertből, de nem ért haza. A hír gyorsan terjedt, Facebook-csoportok alakultak, sorra osztották a fiú fényképét, több szervezet és civilek is a keresésére indultak, és

nagyon sok jelzés érkezett arról, hogy látták vagy látni vélték a zavartan viselkedő fiatalt. Szóba került az is, hogy a fiú italába esetleg drogot kevertek.

Megszólalt az édesapja is

A Blikknek az édesapa, Egressy Attila arról beszélt, hogy barátai elmondása szerint a fia ugyan többet ivott a kelleténél, de nem volt szokatlanul ittas állapotban. Az esettel kapcsolatban a Blikknek Zacher Gábor is megszólalt. A toxikológus szakértő szerint Egressy Mátyás zavartsága mögött nem feltétlenül áll kábítószer, számos más tényező – például alkohol, anyagcserezavar vagy hipotermia – is okozhat módosult tudatállapotot.

Az apa arról is beszélt, fia zsebeit kipakolhatták.

Ebben az apának részben igaza lett, hiszen a zsebéből kiesett telefonját ellopták.

Még mindig keresik a fiút

Az Index pedig arról írt, hogy a rendőrség birtokába jutott egy felvétel, amit egy dunai hajó kamerája rögzített.

A videón az látható, hogy a Lánchídról a Dunába esik egy ember. A Blikk szerint a híd közepén találtak egy kulcscsomót, amit a fiú édesapja azonosított.

A rendőrség jelenleg is keresi a fiút.