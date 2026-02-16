Rendkívüli

Elsöprő győzelmet arathatnak a kormánypártok a friss kutatás szerint

Egy többször megbüntetett kuruzslót mutatott be neves rákkutatóként Magyar Péter

Nagy nehezen, több hónapos késéssel jelentette be mezőkövesdi jelöltjét a Tisza Párt. A másodvonalbeli énekes, Csézy bemutatásakor Magyar Péter inkább az énekesnő férjére próbálta helyezni a hangsúlyt, akit neves „epigenetikus rákkutatónak” nevezett. Az Ellenpont cikkéből azonban kiderül, Szabó László soha nem fejlesztett ki semmilyen gyógyszert, áltudományos humbugokkal népszerűsített étrend-kiegészítőket árul, ezekkel lett milliárdos.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 02. 16. 10:19
„Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a Tisza képviselőjelöltje a mezőkövesdi körzetben. (…)” – Magyar Péter így konferálta fel a Fidesz erős bástyájában induló politikusát a közösségi oldalán.

Csézy férje, Szabó László a daganatos betegségek megelőzéséről tartott előadást Erdélyben 2024-ben. (Forrás: Székelyhon)

A pártelnök tőle némileg szokatlan módon kitért a jelölt férjére, Szabó Lászlóra is, akit „epigenetikus rákkutatóként”, nagyon komoly szakemberként mutatott be. A kitérőnek megvolt a racionális magyarázata: mivel Csézy kevéssé ismert, másodvonalbeli énekesnőként gyenge indulónak számít, ráfért volna egy kis erősítés családi vonalon – írja cikkében az Ellenpont.

Mint ismert, a Tisza jó ideje próbálja építgetni a szakértői párt imidzsét, így mindig jól jönnek az olyan jelentkezők, akikkel erősíteni lehet ezt a képet. A lap szerint ugyanakkor Csézy férjével sikerült minden eddiginél jobban mellényúlniuk Magyar Péteréknek: 

a rákkutatónak aposztrofált férfi sokkal inkább közönséges szélhámos, egy „áldoktor”, aki kétségbeesett, beteg embereket kihasználva épített fel milliárdos üzleti vállalkozást.

Az Ellenpont megjegyzi, eleve árulkodó, hogy Szabóról egyetlen hivatalos vagy értékelhető életrajz sem található az interneten. Márpedig egy olyan neves rákkutató esetében, mint ahogy azt Magyar Péter állította, a mai világban ez kizárt.

Az egyik alternatív gyógyászati honlapon, a Népgyógyászati Életmód Magazinon azonban talált a lap pár sort Szabó „szakmai” pályafutásáról. A mesés fordulatokat sem nélkülöző írásból kiderült: az egyébként tanári végzettségű férfi édesapja infarktusa után kezdett el érdeklődni „a különböző növényi hatóanyagok vizsgálata” iránt.

Ekkor gondolt arra, hogy a vörös gyümölcsök kivonatával talán támogatni lehetne édesapja vérképzését és érrendszerét. Elkezdte naponta itatni vörös gyümölcsök kivonatával. Egyre jobban lett, és idővel már az addig szokásos kezelésre sem volt szüksége

– olvasható róla a gyenge fantasztikus regények határát súroló történet.

Magyar Péter „csodadoktora” ezek után kezdett el élénken foglalkozni a flavonoidokkal, amik amúgy természetes növényi vegyületek. Hogy aztán egy gigantikus bizniszt húzzon fel az általa felfedezett „csodaszerekre” és a rákbetegek pénzének megszerzésére.

A Nap szabad energiái

Az Ellenpont kiderítette, Csézy férje közvetlenül a rendszerváltás után kezdte meg üzleti és céges birodalmának a felépítését. 1990 márciusában megalapította a többprofilú Kincstár Információs, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t. Majd kicsit később belevetette magát az akkor még újdonságnak számító alternatív gyógyászat világába. Sorra jelentek meg a nevéhez köthető táplálékkiegészítők, amelyek köré zavaros kommunikációs történetet szőtt: marketingjében azt sugalmazta, hogy a termékeihez felhasznált növényi eredetű anyagok a természet végső energiaforrásához, a Naphoz kapcsolódnak, és ezért gyógyító hatásúak.

Az önerejükből újjászületni képtelen sejteket próbáltam életerőre kelteni. Eközben felismertem: a megoldás a Nap energiájában van, hiszen enélkül nincs élet a Földön

– így foglalta össze üzleti ars poeticáját, filozófiáját a Déli Hírlapnak 2001-ben Szabó László, aki a mai napig a Nap-szimbolikára húzza fel áruinak a brandjét.

Elsőként, még a kilencvenes évek elején az Életkristály nevű készítményt hozta forgalomba cégével, a Vízöntő Bt.-vel, aminek akkoriban ügyvezetője volt. Kifejezetten árulkodó, ahogyan a Heves Megyei Nap 1995-ben írt a széles körben terített „csodaszerről”: „alapvetően gyümölcsök és növények speciális eljárással készült kivonata, egy olyan energiakoncentrátum, amely képes a Nap szabad energiáit befogadni.”

(Forrás: Heves Megyei Nap)

A terméket egy bizonyos George Merklhez kötik, aki Texasból ajánlotta a találmányát a világnak, „gyógyulást kínálva az emberiség legsúlyosabb bajaira”.

Merklt magyar származású atomfizikusnak nevezték, de mint a Csézy férje ügyében indított hatósági vizsgálat megállapította, valójában egy közönséges csaló, akinek állításait „semmilyen klinikai kísérlet nem igazolja”. „Sem a chondrianával, sem az életkristályokkal nem végeztek olyan tesztelést, amely azt bizonyítaná, hogy bármilyen hatásuk van az immunrendszerre vagy az erek megtisztításában, vagy hozzájárulnának a cukorbetegség vagy rákbetegség elkerüléséhez” – ezt a kanadai rákközpont állapította meg.

Az áruk MLM-es terjesztése mellett Szabóék üzletpolitikájának része volt, hogy rendszeresen áltudományos előadásokat tartottak a vidéki városokban – írja az Ellenpont, hozzátéve, ezeken az összejöveteleken beteg embereknek népszerűsítették a termékeiket, azzal hitegetve őket, hogy azok gyógyító hatásúak.

Ahogy a fentiekből is kitűnik, a kilencvenes évek Magyarországán az „alternatív gyógyítás” virágkorát élte. A piacot ellepték a különféle hamis csodaszerek, étrend-kiegészítők és „egészségmegőrző” termékek. Ez hatalmas üzleti lehetőséget is rejtett magában.

Csézy férje erre az elsők között jött rá, és pár év alatt a csodaszerek értékesítéséből jelentős vagyonra tett szert, tehetős üzletemberré vált.

„Leszámolunk a rákkal”

Szabó László 1998-ban átszervezte céges hátországát: a Kincstár Információs, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t átnevezte Crystal Institute Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-nek és főtevékenységnek egyéb élelmiszerek gyártását adta meg.

A megújult vállalkozással aztán még abban az évben forgalomba hozta a Flavin7 nevű készítményét – emlékeztet a lap. Ez egy étrend‑kiegészítő, amely gyümölcsökből (szőlő, feketeszeder, ribizli, alma stb.) és más növényi részekből kivont flavonoidokat és polifenolokat tartalmaz. A marketingszöveg szerint a szerek antioxidáns hatásúak, így „védik a sejteket.” Fontos megjegyezni, hogy étrend-kiegészítőről van szó, soha nem is próbálták gyógyszerként bejegyezni – ahhoz ugyanis bizonyítani kellett volna a hatását.

Az elkövetkező években a Flavin kiterjedt termékcsaláddá nőtte ki magát, ma már kapható kapszula, ital és szirup formájában is.

(Forrás: Flavin7 – termékpatika)

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy nem olcsó mulatság hozzájutni ezekhez a készítményekhez: a Flavin7 hivatalos, vizuálisan meglehetősen primitív honlapján jellemzően több tízezer, időnként több mint százezer forintért kínálják a termékeiket. A brandhez tartozó Olimpiq-család azonban ennél is magasabb árfekvésű: az egyik kapszulájuk például 357 ezer forintba kerül.

Szabóék étrend-kiegészítőként jegyeztették be a „csodaszereiket.” Egyrészről azért, hogy mindenhol lehessen árusítani, másrészről azért, mert a termékeik gyógyhatása nem bizonyított. Mindebből pedig az következik – teszi hozzá a lap –, hogy a Flavin-termékcsalád tagjai nem minősülnek gyógyszernek.

Ez a tény nem igazán érdekelte Csézy férjét és üzleti körét: a Flavin-birodalom aranykorszakában a profit érdekében rendszeresen gyógyító hatásúként reklámozták áruikat.

Mint az Ellenpont kiderítette, már a Flavin7 előtti időkben (Vitakristály, Napkristály) is megfigyelhető volt az ilyen jellegű marketingtrükk. Az új projekttel azonban minden határt túlléptek: emberek ezreit, tízezreit csapták be, ami miatt a hatóságok is felfigyeltek rájuk.

2002-ben a gazdasági versenyhivatal (GVH) 3 millió forint bírságot szabott ki a (részben) Szabó tulajdonában lévő Crystal Institute Kft.-re, amiért megtévesztették a fogyasztókat. Szabóék ugyanis az egyik szórólapjukon azt híresztelték, hogy a Flavin7 helyreállítja az egészséget, és azt klinikákon, kórházakban is használják. A prospektuson hivatkoztak egy állítólagos onkológusra, aki a következőket állította:

két éve rendszeresen használja a Flavin7-et, és több esetben is azt tapasztalta a betegeinél, hogy a daganatok átmérője csökkent, és az áttétek visszafejlődtek.

Az egészen hajmeresztő mondatokból értelemszerűen semmi sem volt igaz, így a bírság mellett helyreigazításra is kötelezték Szabóékat, és eltiltották őket az ehhez hasonló reklámoktól.

A milliárdost azonban a legkevésbé sem hatotta meg a döntés, és ott folytatta, ahol korábban. Megtehette, hiszen egy pár milliós büntetés elhanyagolható volt a vagyonához képest, mondhatni, aprópénz.

2005-ben a versenyhivatal újból, ezúttal tízmillió forintra bírságolta a cégét. Többek között azért, mert sikeres állatkísérletekre hivatkozva azt állította hirdetésekben, hogy

  • „Napi több millió rákos sejt pusztul el a Flavin7 segítségével”,
  • „Leszámolunk a rákkal”
  • „A szer genetikai szinten gátolja a rák kialakulását, illetve segíti a beteg sejtek elpusztulását”

Emellett olyan keretes felhívást is megjelentettek, amelyben „kiegészítő kezelésként”, ingyenesen kínálták rákos betegeknek a terméket. Szabóék ebben az esetben is azt a látszatot keltették, mintha a Flavin7 gyógyhatású lenne – csakhogy ezt semmivel sem tudták igazolni. A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a vizsgálat azt is megállapította, hogy az állatkísérletekben éppen csak azt nem vizsgálták, amit kellett volna ahhoz, hogy gyógyhatást állíthassanak.

2008-ban már 60 milliós büntetést kapott a Crystal Institute azért, mert hamisan állította a Flavin termékek gyógyhatását, de mindezek nem tántorították el Magyar Péter csodadoktorát attól, hogy a kétezres évek közepén piacra dobjon egy világra szólónak titulált „őssejtfokozó” kapszulát. Ebben az esetben is erősen túltolta a marketinget, és készítményét olyan, már első hallásra is hihetetlen szöveggel próbálta eladni, mint hogy

  • „Egy órán belül legalább 50 százalékkal több őssejtünk lehet.”
  • „Az őssejttáplálás segít úrrá lenni az öregedési folyamatokon.”

Végül a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozást indított a kapszulák ügyében.

A kétezres évek végére sötét fellegek kezdtek gyülekezni Szabó felett. A folyamatos hatósági vizsgálatok és bírságok megtépázták hírhedt cégbirodalmát, így változtatnia kellett.

(Forrás: YouTube)

Adótartozások, bedőlt cégek

Feltűnő, hogy céges ügyei meglehetősen zűrösek volt, ami a lap szerint tovább erősíti a gyanút, hogy Szabó egy ügyeskedő, zűrös üzletember, nem pedig egy híres rákkutató, ahogy Magyar Péter fogalmazott.

Ezt mutatja, hogy a kamuorvosságait forgalmazó Crystal Institute 2009 júniusában felkerült az adóhatóság feketelistájára. A cég hosszú évekig szerepelt a 180 napon túli, 100 millió forintot meghaladó adótartozással rendelkező vállalkozások között. Pár hónappal később, 2009 szeptemberében megindították a csődeljárást, majd a felszámolási eljárást. Szabó cége végül 2016-ban szűnt meg. A cégadatbázis szerint Szabó 1990 és 2016 között volt tulajdonos a társaságban. Miután több cége is csődbe ment, Szabó László külföldön próbált szerencsét, Szlovákiában és Romániában alapított új vállalkozásokat. 

Mint az Ellenpont hangsúlyozza, nemcsak a megtévesztésen, a beteg emberek kihasználásán alapuló üzletpolitikája és zűrös céges ügyei miatt tűnik kalandornak Magyar Péter csodadoktora, hanem azért is, mert sokáig nem volt komolyan vehető végzettsége, ami egy rákkutató esetében alapfeltétel.

Szabó eredeti végzettsége szerint ugyanis középiskolai tanár. Majd miután a növényi hatóanyagok vizsgálatára adta a fejét, valamikor a rendszerváltás után élelmiszer-biztonsági diplomát szerzett. Ilyen – nem létező – „tudományos előmenetellel” kezdett a termékei árusításába.

Borítókép: Csézi Erzsébet – Csézy, énekesnő és férje, Szabó László (Fotó: Olajos Piroska/Facebook)


