Egy többször megbüntetett kuruzslót mutatott be neves rákkutatóként Magyar Péter

„Hatalmas örömmel jelentem be, hogy Csézy lesz a Tisza képviselőjelöltje a mezőkövesdi körzetben. (…)” – Magyar Péter így konferálta fel a Fidesz erős bástyájában induló politikusát a közösségi oldalán.

Csézy férje, Szabó László a daganatos betegségek megelőzéséről tartott előadást Erdélyben 2024-ben. (Forrás: Székelyhon)

A pártelnök tőle némileg szokatlan módon kitért a jelölt férjére, Szabó Lászlóra is, akit „epigenetikus rákkutatóként”, nagyon komoly szakemberként mutatott be. A kitérőnek megvolt a racionális magyarázata: mivel Csézy kevéssé ismert, másodvonalbeli énekesnőként gyenge indulónak számít, ráfért volna egy kis erősítés családi vonalon – írja cikkében az Ellenpont.

Mint ismert, a Tisza jó ideje próbálja építgetni a szakértői párt imidzsét, így mindig jól jönnek az olyan jelentkezők, akikkel erősíteni lehet ezt a képet. A lap szerint ugyanakkor Csézy férjével sikerült minden eddiginél jobban mellényúlniuk Magyar Péteréknek:

a rákkutatónak aposztrofált férfi sokkal inkább közönséges szélhámos, egy „áldoktor”, aki kétségbeesett, beteg embereket kihasználva épített fel milliárdos üzleti vállalkozást.

Az Ellenpont megjegyzi, eleve árulkodó, hogy Szabóról egyetlen hivatalos vagy értékelhető életrajz sem található az interneten. Márpedig egy olyan neves rákkutató esetében, mint ahogy azt Magyar Péter állította, a mai világban ez kizárt.

Az egyik alternatív gyógyászati honlapon, a Népgyógyászati Életmód Magazinon azonban talált a lap pár sort Szabó „szakmai” pályafutásáról. A mesés fordulatokat sem nélkülöző írásból kiderült: az egyébként tanári végzettségű férfi édesapja infarktusa után kezdett el érdeklődni „a különböző növényi hatóanyagok vizsgálata” iránt.

Ekkor gondolt arra, hogy a vörös gyümölcsök kivonatával talán támogatni lehetne édesapja vérképzését és érrendszerét. Elkezdte naponta itatni vörös gyümölcsök kivonatával. Egyre jobban lett, és idővel már az addig szokásos kezelésre sem volt szüksége

– olvasható róla a gyenge fantasztikus regények határát súroló történet.

Magyar Péter „csodadoktora” ezek után kezdett el élénken foglalkozni a flavonoidokkal, amik amúgy természetes növényi vegyületek. Hogy aztán egy gigantikus bizniszt húzzon fel az általa felfedezett „csodaszerekre” és a rákbetegek pénzének megszerzésére.