Orbán Viktor: A magyarok döntésének fogok érvényt szerezni, hiába nem tetszik Zelenszkijnek

Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba , a magyar kormánnyal szemben – írja a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök őt támadja vagy vele személyeskedik azért, mert a magyar kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, akkor valójában a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe, ugyanis a Voks 2025 szavazáson világossá tették, hogy nem kérnek Ukrajna uniós tagságából.

Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem

– zárta gondolatait Orbán Viktor.