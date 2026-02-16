ukrajnavolodimir zelenszkijorbán viktor

Orbán Viktor: A magyarok döntésének fogok érvényt szerezni, hiába nem tetszik Zelenszkijnek

A miniszterelnök szerint az ukrán elnök kétségbe vonja a magyarok szuverén döntését Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 16.
Az elmúlt egy hétben az Ukrajnából érkező politikai támadások szintet léptek. Zelenszkij elnök közvetlenül is belépett a magyar választási kampányba , a magyar kormánnyal szemben – írja a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A miniszterelnök hozzátette, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök őt támadja vagy vele személyeskedik azért, mert a magyar kormány nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását, akkor valójában a magyar emberek szuverén döntését vonja kétségbe, ugyanis a Voks 2025 szavazáson világossá tették, hogy nem kérnek Ukrajna uniós tagságából. 

Nekem Magyarország miniszterelnökeként kötelességem érvényt szerezni a magyar emberek döntésének. És ezt meg is fogom tenni, újra meg újra. Ha tetszik Zelenszkij elnöknek, ha nem

– zárta gondolatait Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök évértékelő beszédét tartja a Várkert Bazárban 2026. február 14-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


