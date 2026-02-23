Magyar Péterukrajnamakótisza pártDeák DánielAlbertirsa

Méretes bukta Magyar Péter országjárása

Kiábrándítóan kevesen vettek részt Magyar Péter makói fórumán, még az utaztatott aktivistákkal együtt is alig voltak kíváncsiak a Tisza Párt vezérére. Mindez nem újdonság, hiszen a vasárnapi, Albertirsán tartott fórumon is csak lézengtek a résztvevők.

Magyar Nemzet
2026. 02. 23. 18:43
Főhet Magyar Péter feje Máté Krisztián
Újra lebőgött Magyar Péter, alig voltak kíváncsiak a Tisza vezérére az országjárása makói állomásán. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán osztott meg egy felvételt az eseményről, amin jól látszik, hogy csak lézengtek a tiszások a színpad körül.

A szakértő szerint láthatóan a 21 ezer lakosú Makón is alacsony az érdeklődés Magyar Péter iránt, ráadásul még ezeknek a résztvevőknek a jó része is máshonnan odautaztatott tiszás aktivista.

Mindez nem meglepő, hiszen Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, és még azt sem ítélte el, hogy Ukrajna leállította hazánk olajellátását. A magyarok átlátnak a szitán: tudják, ki az, aki a magyar, és ki az, aki a brüsszeli érdekeket képviseli

– mutatott rá a politológus.

A hétvégén Albertirsán állt színpadra Magyar Péter, azonban még az odabuszoztatott aktivistákkal is kevesen voltak a rendezvényen. A megjelent képek alapján a pártelnök albertirsai látogatásán is rendkívül kevesen voltak kíváncsiak rá.

 

Kevés az aktivista

Magyar Péter albertirsai rendezvényén egyébként kérlelte is az embereket, csatlakozzanak minél többen aktivistának a pártjához. Ez arról árulkodik, amire lapunk informátora is utalt: az elmúlt hónapok belső feszültségei, szervezési vitái és a helyi koordinátorok cserélődése

jelentősen meggyengítette a párt aktivistabázisát.

Forrásunk szerint a problémák különösen a kisebb városokban és a falvakban látványosak, ahol a korábban lelkes önkéntesek egy része kiábrándult vagy egyszerűen eltűnt a szervezetből.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Máté Krisztián)

 

Google News
Belföldi híreink

Külföldi híreink

