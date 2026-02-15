tisza pártmagyar pétertisza - szigetekforsthoffer ágnes

Nem hajlandó szembenézni a valósággal Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke nem hajlandó tudomásul venni, hogy a pártja mögött álló aktivistahálózat egyre inkább működésképtelenné válik.

2026. 02. 15. 6:24
Egyre több jel utal arra, hogy komoly szervezeti problémákkal küzd a Tisza Párt, ám Magyar Péter továbbra sem hajlandó tudomásul venni a pártja körül kialakult helyzet súlyosságát. A Magyar Nemzet informátora szerint az elmúlt hónapokban jelentősen megcsappant az önkéntesek száma, a korábban aktív Tisza-szigetek közül pedig több gyakorlatilag megszűnt vagy inaktívvá vált.

A lapunk által megismert információk szerint az önkénteshálózat az elmúlt időszakban jelentősen meggyengült, több korábban aktív Tisza-sziget működése pedig megtorpant vagy elhalt, ugyanakkor a Tisza Párt elnöke erről nem hajlandó tudomást venni. Magyar Péter nyilvános és privát eseményeken egyaránt rendszeresen arról beszél, tömegek állnak mögötte, miközben a valóságban az aktivistáknak sok helyen már nyomuk sincs. 

Péter a nyilvános megszólalásaiban továbbra bővülő közösségről beszél, miközben a háttérből egészen más visszajelzések érkeznek. A lelkesedés alábbhagyott, az önkéntesek elszivárognak, a helyi közösségek pedig iránymutatás és stabil szervezés híján magukra maradtak

– jelentette ki az informátor. 

Hozzátette, Magyar Péter válasza az ilyen problémákra ugyanakkor mindössze annyi, hogy Forsthoffer Ágnest, a Tisza Párt szigetekkel foglalkozó alelnökét hibáztatja a hibás szervezésért, irányításért, majd pedig arra utasítja, a lehető legkisebb feltűnéssel oldja meg ezeket a helyzeteket. 

A cél az, hogy semmi nyoma ne legyen a problémáknak. Péternek az a legfájóbb, hogyha a közösségi médiába kikerül valami negatív információ, ezért azt igyekszik mindenki foggal-körömmel megakadályozni

– tette hozzá az informátor. Elárulta, Magyar Péter következetesen figyelmen kívül hagyja a kritikus hangokat, és nem ad világos válaszokat arra, mi történik a Tisza-szigetek környékén.

Informátoraink szerint a belső feszültségek kialakulásában szerepet játszhatott Forsthoffer Ágnes is, akinek szervezői tevékenysége több helyen vitákat generált, ugyanis Magyar Péter a legtöbb helyen vele végeztette el a piszkos munkákat, vagyis a negatív hírek közlését és egyéb, számára nem tetsző feladatokat. 

Mint arról korábban beszámoltunk, Magyar Péter pártja nemrég egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, és jóformán lemondtak a Tisza-szigetekről. A Tisza Párt elnöksége lapunk információi szerint azért kezdte el az új szervezetépítést, mert megbízhatatlannak bélyegezte a Tisza-szigeteket. Egyéni választókerületek alapján kiválogatják a Tisza-sziget tagjai közül azokat az aktivistákat, akik korábban már valamilyen tevékenységet végeztek, és meghívják őket különböző Signal-, illetve Facebook-csoportokba – tette hozzá a forrásunk.

