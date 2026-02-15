Nem hajlandó szembenézni a valósággal Magyar Péter

Egyre több jel utal arra, hogy komoly szervezeti problémákkal küzd a Tisza Párt, ám Magyar Péter továbbra sem hajlandó tudomásul venni a pártja körül kialakult helyzet súlyosságát. A Magyar Nemzet informátora szerint az elmúlt hónapokban jelentősen megcsappant az önkéntesek száma, a korábban aktív Tisza-szigetek közül pedig több gyakorlatilag megszűnt vagy inaktívvá vált.

Fotó: Hatlaczki Balázs

A lapunk által megismert információk szerint az önkénteshálózat az elmúlt időszakban jelentősen meggyengült, több korábban aktív Tisza-sziget működése pedig megtorpant vagy elhalt, ugyanakkor a Tisza Párt elnöke erről nem hajlandó tudomást venni. Magyar Péter nyilvános és privát eseményeken egyaránt rendszeresen arról beszél, tömegek állnak mögötte, miközben a valóságban az aktivistáknak sok helyen már nyomuk sincs.

Péter a nyilvános megszólalásaiban továbbra bővülő közösségről beszél, miközben a háttérből egészen más visszajelzések érkeznek. A lelkesedés alábbhagyott, az önkéntesek elszivárognak, a helyi közösségek pedig iránymutatás és stabil szervezés híján magukra maradtak

– jelentette ki az informátor.