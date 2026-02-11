Magyar Péter utasítására titkolja a háborús veszélyt Ruszin-Szendi Romulusz

Miután „félelemkeltésnek” nevezte a magyar kormány tiltakozását az ellen, hogy a nyugati országok vezetői európai katonákat küldenének Ukrajnába, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakembere most egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés – írja cikkében az Ellenpont.

A portál idézi a tiszás politikust, aki azt mondta:

Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad, és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti Biztonsági stratégiában, se a.... nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?

Ruszin-Szendi szerint tehát nincs is háború, teljesen felesleges, hogy a kormány felhívja a figyelmet az eszkaláció veszélyeire. A tiszás politikus, aki arról ismert, hogy a NATO-értekezleteken Slava Ukraini!-felkiáltással fejezte be felszólalásait, itt önellentmondásba keveredik, hiszen néhány nappal ezelőtt még éppen a párizsi háborús konferencia sikereiről áradozott.

A Tisza szerint jó dolog a háború, csak ezt titkolni kell

A Ruszin-Szendi által méltatott párizsi megállapodásban ugyanis arról döntöttek a francia, brit és német vezetők, hogy fegyveres erőket telepítenek, illetve katonai központokat hoznak létre Ukrajnában. Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy ezzel Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákkal is támogatja Ukrajnát, azért, hogy az egész kontintenst beborítsa a háború lángja.

Ruszin-Szendi videója után pedig Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt arról, hogy csapatokat küldenek a háborúzó országba. Az Ellenpont hozzátette: maga módján ehhez a háborús készülődéshez Ruszin-Szendi is csatlakozott, amikor arról beszélt, hogy magyar fiatalokat kell besorozni, ha baj lesz, mivel a sorkatonaságot szerinte nem kivezették, csak felfüggesztették. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt katonai készülődésért felelős vezetője még tavaly egy felvételen kinyilvánította a sorkatonság kapcsán, hogy

nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, ezáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.

Ruszin ezt a véleményét egy másik alkalommal is megerősítette, az Ellenpont által megtalált felvételen elmondta, hogy „ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva.”