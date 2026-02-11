Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

magyar péterruszin - szendiháború

Magyar Péter utasítására titkolja a háborús veszélyt Ruszin-Szendi Romulusz

A Tisza Párt elnöke után a párt honvédelmi szakértője is kétarcú hazudozásba kezdett a háború kapcsán: miközben folyamatosan dicsőíti a brüsszeli vezetők és a nyugati országok háborús döntéseit, eközben bagatellizálni próbálja a háborús veszélyt. Legutóbb azt mondta, hogy Magyarországot azért nem fenyegeti a háború, mert senki nem akarja megtámadni.

Miután „félelemkeltésnek” nevezte a magyar kormány tiltakozását az ellen, hogy a nyugati országok vezetői európai katonákat küldenének Ukrajnába, Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakembere most egyenesen arról beszélt, hogy Magyarországon nincs háborús fenyegetés – írja cikkében az Ellenpont.

A portál idézi a tiszás politikust, aki azt mondta:

Semmi relevanciája nincs a háborúnak. Ugye, el szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy háború legyen, ahhoz kell kettő fél. Aki támad, és akit megtámadnak. Akar-e Magyarország bárkit megtámadni? Én nem mondok ilyet. Nincsen benne se a Nemzeti Biztonsági stratégiában, se a.... nincsen ellenség. Miért támadnánk meg bárkit? Ugye? Minket akar-e megtámadni valaki? Nincs erről szó sehol. Akkor milyen háborúról beszélünk?

Ruszin-Szendi szerint tehát nincs is háború, teljesen felesleges, hogy a kormány felhívja a figyelmet az eszkaláció veszélyeire. A tiszás politikus, aki arról ismert, hogy a NATO-értekezleteken Slava Ukraini!-felkiáltással fejezte be felszólalásait, itt önellentmondásba keveredik, hiszen néhány nappal ezelőtt még éppen a párizsi háborús konferencia sikereiről áradozott. 

A Tisza szerint jó dolog a háború, csak ezt titkolni kell

A Ruszin-Szendi által méltatott párizsi megállapodásban ugyanis arról döntöttek a francia, brit és német vezetők, hogy fegyveres erőket telepítenek, illetve katonai központokat hoznak létre Ukrajnában. Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy ezzel Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákkal is támogatja Ukrajnát, azért, hogy az egész kontintenst beborítsa a háború lángja.

Ruszin-Szendi videója után pedig Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt arról, hogy csapatokat küldenek a háborúzó országba. Az Ellenpont hozzátette: maga módján ehhez a háborús készülődéshez Ruszin-Szendi is csatlakozott, amikor arról beszélt, hogy magyar fiatalokat kell besorozni, ha baj lesz, mivel a sorkatonaságot szerinte nem kivezették, csak felfüggesztették. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt katonai készülődésért felelős vezetője még tavaly egy felvételen kinyilvánította a sorkatonság kapcsán, hogy 

nem megszüntettük, csak felfüggesztettük a sorkatonaságot, ezáltal ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal.

Ruszin ezt a véleményét egy másik alkalommal is megerősítette, az Ellenpont által megtalált felvételen elmondta, hogy „ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva.”

Ruszin-Szendi nem beszél arról, hogy Nyugat-Európában teljes a háborús készülődés

A lap arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt években több európai országban is teljesen vagy részben visszavezették a sorkatonaságot.

  • Ezek közül ki kell emelni Németországot, ahol idén január 1-től részben kötelező sorozás lépett életbe. Az önkéntes sorkatonaságra építenek ugyan, de amennyiben nincs elegendő önkéntes jelentkező, akkor sorsolás útján választanak a szolgálatra az alkalmas fiatalok adatbázisából.
  • Horvátországban szintén január 1-től kötelező, kéthónapos kiképzés lépett életbe a férfiaknak.
  • Dániában pedig 2026-tól négy hónapról tizenegy hónaposra hosszabbították meg a sorkatonai szolgálatot, 2025. július 1-től pedig a nőknek is részt kell venniük a kötelező sorozási eljárásban.
  • Lettországban – szintén a háború kitörését követően – 2023-ban vezették be a sorkatonaságot a férfiak számára, de a nők besorozásáról is elkezdődött a társadalmi vita.
(Forrás: Ellenpont)

Az Ellenpont korábbi cikkeiben számtalan háborúpárti megszólalást gyűjtött össze. Ilyen volt például Manfred Weber, a Tisza Pártot is soraiban tudó Európai Néppárt frakcióvezetőjének tavaly májusi megnyilatkozása, amikor úgy fogalmazott, az Európai Unió kész az Egyesült Államokból (Donald Trump győzelmével) kieső, Ukrajnának szánt források pótlására.

Tavaly decemberben Manfred Weber kijelentette, támogatja német katonák bevonását az ukrán békefolyamat biztosításába. „Szeretném, ha a katonák egyenruháján az európai zászló lobogna, és ukrán barátainkkal közösen biztosítanák a békét” – nyilatkozta a Funke Mediengruppe-nak. 

Friedrich Merz német kancellár hivatalba lépése után röviddel, 2025 májusában engedélyezte a német fegyverekkel való mélységi csapások végrehajtását Ukrajna számára Oroszország ellen. „Már nincsenek lőtávolság-korlátozások az Ukrajnába szállított fegyverekre – sem a britek, sem a franciák, sem mi, sem az amerikaiak által. Ez azt jelenti, hogy Ukrajna például oroszországi katonai állások támadásával is megvédheti magát” – jelentette ki a német kancellár 2025 májusában.

A lap kiemeli, pontosan ezekről a válságjelenségekről akarja elterelni a figyelmet hazugságaival Ruszin-Szendi Romulusz, miután a Tisza Pártnál belátták, hogy túl nyilvánvalóan szolgálták ki eddig Brüsszel és Kijev akaratát, ami Magyarországon politikailag hátrányos lehet. Ez a Tarr Zoltán-féle felismerés, hiszen a párt alelnöke mondta azt a hírhedt etyeki fórumon, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”. Ezért utasították most az egyébként fegyverrel fórumozó Ruszin-Szendit, hogy csináljon úgy, mintha nem is létezne a háború – magyarázta az új narratívát az Ellenpont.

Borítókép: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: MW)


