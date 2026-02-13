miskolci járásbíróságvilmánygyilkossági kísérlet

Megkéselte testvérét, másfél napig feküdt félholtan az áldozat

Letartóztatták a férfit, aki rátámadt a testvérére Vilmányban, majd másfél napig nézte a tehetetlen áldozatot.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 17:27
Támadás J. D. Vance ellen: a transznemű gyanúsított ma áll bíróság elé AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki mellkason szúrta a testvérét múlt szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vilmányban − közölte a Miskolci Törvényszék.

Side view of Hungarian police car with blue and white markings and “Rendőrség” text.
Emberölés kísérletében nyomoz a rendőrség (Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein)

A testvérek aznap italoztak, majd szóváltásba keveredtek és dulakodni kezdtek. A gyanúsított megszúrta, majd kétszer fejbe rúgta testvérét, aki elvesztette az eszméletét, de fivére ennek ellenére

csak másfél nap múlva hívott hozzá segítséget.

A bíróság azzal indokolta az egy hónapig tartó letartóztatást, hogy a cselekmény alkalmas lehet emberölés kísérletének megállapítására, bizonyítottság esetén igen súlyos büntetés kiszabása várható, így fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Emellett a gyanúsított a személyi körülményei és életvitele alapján veszélyt jelent a környezetére, ezért szabadlábon hagyása esetén a bűnismétléstől is tartani lehet.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter–Nagy Lebowski-párhuzamok

Bayer Zsolt avatarja

Időzzünk még el itt egy kicsit, ennél a rejtélyes szobánál és a belőle kinőtt magyarázatoknál.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu