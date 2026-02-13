Megkéselte testvérét, másfél napig feküdt félholtan az áldozat

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki mellkason szúrta a testvérét múlt szombaton a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Vilmányban − közölte a Miskolci Törvényszék.

Emberölés kísérletében nyomoz a rendőrség (Fotó: Shutterstock/Jeremy Clein)

A testvérek aznap italoztak, majd szóváltásba keveredtek és dulakodni kezdtek. A gyanúsított megszúrta, majd kétszer fejbe rúgta testvérét, aki elvesztette az eszméletét, de fivére ennek ellenére

csak másfél nap múlva hívott hozzá segítséget.

A bíróság azzal indokolta az egy hónapig tartó letartóztatást, hogy a cselekmény alkalmas lehet emberölés kísérletének megállapítására, bizonyítottság esetén igen súlyos büntetés kiszabása várható, így fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Emellett a gyanúsított a személyi körülményei és életvitele alapján veszélyt jelent a környezetére, ezért szabadlábon hagyása esetén a bűnismétléstől is tartani lehet.