Igazolták a kannibalizmust a Sierra Nevada sziklái között

A Donner-expedíció indulása

1846 tavaszán telepes családok indultak nyugat felé az Amerikai Egyesült Államok középnyugati területeiről. Földet és új életet kerestek Kaliforniában. A történetírás Donner-expedíció néven tartja számon a csoportot.

A Donner-expedíció útja tragédiába fulladt Fotó: VoiceMap

A karaván az Oregon-ösvényen haladt, majd Hastings felé letértek az útról, mert ez rövidebb útnak tűnt.

A valóság ezt nem igazolta. A Nagy-sóstó környéki sivatagos területeken a haladásuk lelassult, kocsik mentek tönkre és igásállatok pusztultak el, az idő pedig könyörtelenül fogyott. A feszültség már útközben felszínre tört. James F. Reed egy vita során késsel megölte John Snydert. A csoport nem végezte ki, hanem száműzte. Reed végül eljutott Kaliforniába, és később mentőcsapatokat próbált szervezni a hegyekben rekedtek számára.

A Sierra Nevada csapdája és a Donner-expedíció széthullása

1846 októberének végén a Donner-expedíció elérte a Sierra Nevada hágóit. A tél a megszokottnál korábban érkezett. A hóvihar elzárta az átjárókat. A csoport kettészakadt, a mai Donner-tó és az Alder Creek környékén rekedtek. A táborok között különbségek alakultak ki. Az Alder Creek-i táborban, ahol a Donner család tartózkodott, nagyobb fegyelem és szervezettség mutatkozott. A tónál lévő fő táborban a túlélők és a mentőcsapatok későbbi beszámolói kaotikus, ellenséges viszonyokról számoltak be.

James F. Reed, akit kiközösítettek, végül eljutott Kaliforniába Fotó: Britannica

A készletek gyorsan kimerültek. Az emberek levágták az igásállatokat. A hideg és az alultápláltság legyengítette a szervezetüket. Több esetben a családok nem osztották meg az élelmet egymással, még pénzért sem. Előfordult, hogy a szomszédos kunyhók lakóit hagyták éhen halni. A közösségi szolidaritás fokozatosan felbomlott.

1847 februárjától több mentőexpedíció indult a Sierra Nevadába. A túlélőket fokozatosan kimenekítették. Az eredeti mintegy nyolcvanhét fős csoportból negyvennyolcan élték túl a telet.

A Forlorn Hope és az éhség végső határa

1846 decemberében tizenhét ember indult útnak a hegyeken át segítséget keresve. A csoportot később Forlorn Hope néven emlegették. Az út során a hó, a hideg és az éhség következtében egyre többen haltak meg.