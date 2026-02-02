időjárásbalaton átúszásbalaton

Megvan a 2026-os Balaton-átúszás dátuma és esőnapjai

A 44. Lidl Balaton-átúszást július 18-án tartják Révfülöp és Balatonboglár között, a szervezők pedig több pótdátumot is kijelöltek arra az esetre, ha az időjárás nem lenne kedvező a fürdőzők számára.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 17:44
Illusztráció Fotó: csikiphoto Forrás: Shutterstock
Megvan az idei Balaton-átúszás időpontja: a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án rendezik meg a klasszikus 5,2 kilométeres távon Révfülöp és Balatonboglár között, és féltávú úszási lehetőség is lesz – írja a Vaol.

 A szervezők az időjárás miatt hét esőnapot jelöltek ki július és augusztus folyamán, így a sportesemény akár később is lebonyolítható.

 A nevezést várhatóan április 7-én nyitják meg, és a programban SUP-os áthúzás opció is szerepel a teljes távon.

A versennyel kapcsolatos további érdekességeket itt tudja elolvasni.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

 

