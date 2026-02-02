Megvan a 2026-os Balaton-átúszás dátuma és esőnapjai

Megvan az idei Balaton-átúszás időpontja: a 44. Lidl Balaton-átúszást 2026. július 18-án rendezik meg a klasszikus 5,2 kilométeres távon Révfülöp és Balatonboglár között, és féltávú úszási lehetőség is lesz – írja a Vaol.

A szervezők az időjárás miatt hét esőnapot jelöltek ki július és augusztus folyamán, így a sportesemény akár később is lebonyolítható.

A nevezést várhatóan április 7-én nyitják meg, és a programban SUP-os áthúzás opció is szerepel a teljes távon.

