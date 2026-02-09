Nagyon exkluzív és elképesztően profi volt a nagykanizsai bűnbarlang

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság néhány hónappal korábban kezdte meg azt a nyomozást, ami február 6-án este vezetett eredményre.

Az egyenruhások Nagykanizsán, a Hevesi úton lévő, használaton kívüli vendéglátóhelyen ütöttek rajta egy illegális pókerpartin. A meghívott játékosok egy beszálló összeg kifizetését követően ülhettek az asztalhoz a zártkörű rendezvényen, ahol pénznyeremény illette a legjobbakat. A játékmester minden osztás után százalékot vont le magának a kasszában összegyűlt pénzből.