Egyenruhások vetettek véget a zártkörű, meghívásos pókerpartinak Nagykanizsán. A játékmestert tiltott szerencsejáték szervezése miatt kihallgatták – írja a rendőrségi portál.
Nagyon exkluzív és elképesztően profi volt a nagykanizsai bűnbarlang
Be is zárták.
A Nagykanizsai Rendőrkapitányság néhány hónappal korábban kezdte meg azt a nyomozást, ami február 6-án este vezetett eredményre.
Az egyenruhások Nagykanizsán, a Hevesi úton lévő, használaton kívüli vendéglátóhelyen ütöttek rajta egy illegális pókerpartin. A meghívott játékosok egy beszálló összeg kifizetését követően ülhettek az asztalhoz a zártkörű rendezvényen, ahol pénznyeremény illette a legjobbakat. A játékmester minden osztás után százalékot vont le magának a kasszában összegyűlt pénzből.
A rendőrök elfogták és előállították a kapitányságra a 37 éves helyi férfit, majd kihallgatták tiltott szerencsejáték szervezése bűntett miatt.
