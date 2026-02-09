A mellékelt fotó tegnapi, Kelenföld-központban készült, egy lányt „tán zaklatott”, intézkedés is történt, mert „valami volt” – írja Buda Jokeréről a közösségi oldalán a Tizenegy Állatvédő Egyesület – Újbuda Állatmentés. A bejegyzéshez fotót is mellékeltek, ami minden szónál többet mond.
Időzített bomba a környékbeliek szerint a budai Joker, fotó is van róla a cikkben
Évek óta tart a terror.
A bejegyzésben azt fejtegetik, hogy
Joker valóban nőket molesztál,
és mindez évek óta tart, viszont hozzáfűzik, hogy ennek nincs konkrét nyoma, vagyis nem történik feljelentés. Továbbá, amit J. Tamás csinál, hogy embereknek magyaráz, vagy elkezd követni valakit, abban a rendőrség tehetetlen. Az oldal adminisztrátora emlékeztet, a budai Joker ámokfutása már hosszú ideje tart, és úgy véli, a férfi inkább orvosi, mint rendőrségi esetnek tűnik.
Több kerületben rettegnek már JT-től is, és tényleg időzített bombára hajaz…
– részletezi, azonban hozzáfűzi, csak a környéken négy ilyen emberről tud. Az ügy előzményeiről az alábbi cikkben olvashat.
Azóta egyébként is posztolt a közösségi oldalán, ezt itt láthatja alább.
