Rendkívüli

Kiszivárgott a titkosszolgálati jelentés: Zelenszkij bosszúja miatt állt le a Barátság kőolajvezeték

havazásidőjárásónos eső

Nem hagyja magát a tél, az ország több pontján is havazhat

A legmagasabb nappali hőmérséklet az Északi-középhegységben csupán fagypont közelében, míg a déli, délnyugati vidékeken 10 fok fölött, néhol 15 fok körül valószínű. Késő este többnyire –1, +9 fok valószínű.

Magyar Nemzet
Forrás: HungaroMet Zrt.2026. 02. 19. 6:34
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég, de a nappali órákban a déli tájakon akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet. 

(Forrás: HungaroMet)

Csapadékzóna képződik, erősödik hazánk fölött, amely a nap folyamán fokozatosan az északi, északkeleti országrész fölé helyeződik. Arrafelé eleinte zömmel havazás, havas eső várható, majd dél felől ott is egyre többfelé folyékonyra válthat a halmazállapot – ugyanakkor az északi határ közelében egészen estig kitartóan hullhat a hó. 

 Másutt esőre, záporra – néhol ónos esőre is – lehet számítani. 

Átmeneti szünetet követően késő délután nyugat, délnyugat felől felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik zömmel esővel, de a nyugati, északnyugati határ közelében is havazhat már ekkor. 

Csütörtök éjfélig a fővárostól északra, illetve az Északi-középhegység térségében 3–8 cm tapadó hó hullhat, de az északi határ közelében, és a magasabban fekvő helyeken, majd estétől a Soproni-hegység térségében is meghaladhatja a lehulló hó vastagsága a 10 cm-t.

A HungaroMet Vas, Zala és Veszprém vármegyére elsőfokú riasztást adott ki gyenge ónos eső miatt.

A keleties irányú szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között lesz: az Északi-középhegységben csupán fagypont közelében, míg a déli, délnyugati vidékeken 10 fok fölött, néhol 15 fok körül valószínű – délnyugat felé haladva lesz a melegebb. Késő este többnyire –1, +9 fok valószínű.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pokol Béla
idezojelekFidesz

A véleménydeformáló elit önálló pártként sokkolja a közéletet

Pokol Béla avatarja

Külön iparág szerveződött a közvélemény rendszerszerű manipulációjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu