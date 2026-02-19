Nem hagyja magát a tél, az ország több pontján is havazhat

Csütörtökön nagyrészt borult lesz az ég, de a nappali órákban a déli tájakon akár hosszabb időre is szakadozottá válhat a felhőtakaró – írja előrejelzésében a HungaroMet.

(Forrás: HungaroMet)

Csapadékzóna képződik, erősödik hazánk fölött, amely a nap folyamán fokozatosan az északi, északkeleti országrész fölé helyeződik. Arrafelé eleinte zömmel havazás, havas eső várható, majd dél felől ott is egyre többfelé folyékonyra válthat a halmazállapot – ugyanakkor az északi határ közelében egészen estig kitartóan hullhat a hó.

Másutt esőre, záporra – néhol ónos esőre is – lehet számítani.

Átmeneti szünetet követően késő délután nyugat, délnyugat felől felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik zömmel esővel, de a nyugati, északnyugati határ közelében is havazhat már ekkor.

Csütörtök éjfélig a fővárostól északra, illetve az Északi-középhegység térségében 3–8 cm tapadó hó hullhat, de az északi határ közelében, és a magasabban fekvő helyeken, majd estétől a Soproni-hegység térségében is meghaladhatja a lehulló hó vastagsága a 10 cm-t.

A HungaroMet Vas, Zala és Veszprém vármegyére elsőfokú riasztást adott ki gyenge ónos eső miatt.

A keleties irányú szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között lesz: az Északi-középhegységben csupán fagypont közelében, míg a déli, délnyugati vidékeken 10 fok fölött, néhol 15 fok körül valószínű – délnyugat felé haladva lesz a melegebb. Késő este többnyire –1, +9 fok valószínű.