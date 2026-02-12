Jó hír a nyugdíjasoknak, érdemes figyelni a bankszámlát

Ma kezdődik meg a 13. havi, illetve a 14. havi nyugdíj első részletének utalása a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak bankszámláira – hívta fel a figyelmet Vitályos Eszter kormányszóvivő a mai Kormányinfón. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, a Magyar Államkincstár (MÁK) korábbi tájékoztatása szerint a bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én, tehát ma történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása.

Elkezdődött a 13., illetve a 14. havi nyugdíj első részletének utalása a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak bankszámláira (Fotó: Pexels)

A MÁK honlapján az is olvasható, hogy a 13. havi és 14. havi ellátás első részlete február 13-án kerül a bankszámlákra. A 14. havi ellátás összege 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka, azaz nevezhetjük 53. hetinek is. Postai kézbesítés esetén a februári a 13. és 14. havi ellátást egyidejűleg, a posta nyugdíjkifizetési naptára szerinti napon kézbesítik.

A Világgazdaság számítása szerint egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban csaknem 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak.

A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok a saját havi összegüknek a 2,25-szörösét kapják majd kézhez. Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj esetében a februári juttatások összege 450 ezret tesz ki, míg egy 500 ezres nyugdíj esetén a szépkorú már csaknem 1,125 milliót vehet kézhez.

Miként korábbi cikkünkben írtuk, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék), kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is. Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.