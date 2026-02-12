Ma a havi nyugdíj került a bankszámlákra — itt a menetrend, mit utalnak holnap

A Magyar Államkincstár ( MÁK) korábbi tájékoztatása szerint a bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, azaz a mai napon.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A MÁK honlapján az is olvasható, hogy a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra, a 14. havi ellátás összege 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka, azaz nevezhetjük 53. hetinek is. Postai kézbesítés esetén a február havi a 13. és 14. havi ellátás egyidejűleg, a posta nyugdíjkifizetési naptára szerinti napon került kézbesítésre.

A Világgazdaság számítása szerint egy átlagnyugdíjjal számolva – 259 ezer forint – ez februárban közel 582 750 forintot jelenthet a jogosultaknak. A 13. havi nyugdíj a januári, 3,6 százalékos nyugdíjemelést követő teljes összeg, míg a 14. havi nyugdíj 2026-ban még csak a havi járandóság 25 százaléka lesz. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy a nyugdíjasok a saját havi összegüknek a 2,25-szorosát kapják majd kézhez. Ami azt jelenti, hogy egy kétszázezres nyugdíj 450 ezret hoz a konyhára, egy 500 ezres pedig már csaknem 1,125 milliót.

Miként korábbi cikkünkben írtuk, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) felmérése szerint a magyarok többsége támogatja a 13. havi nyugdíjat (77 százalék) kétharmaduk pedig egyetért a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetésével is. Tízből kilencen úgy vélik, hogy az államnak kiemelten kell gondoskodnia a nyugdíjasok megélhetéséről, és 84 százalékuk szerint a Nők40 kedvezményes, úgynevezett nagymamanyugdíjat a jövőben is meg kell tartani.