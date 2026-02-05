Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

orbán viktormandinerválasztás

Orbán Viktor a színfalak mögött + videó

A miniszterelnök a Mandiner Klubest vendége volt a Várkert Bazárban.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 05. 9:30
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szerda este a Várkert Bazárban megrendezett Mandiner Klubest vendége volt Orbán Viktor. Az est házigazdája Szabó András Csuti volt, aki a videóban arról beszél, soha ennyien nem voltak, mint amikor a miniszterelnök is részt vett a beszélgetésen. A rövid bejátszásban végigkísérhetjük a kormányfőt az érkezéstől a színpadra lépésig.

Mint megíruk, Orbán Viktor a klubest vendégeként többek között a 2026-os választásról is beszélt. Elmondta, hogy az ellenzék fejlődőképes, de a lényeget illetően nem történt változás. 2022-höz képest annyi könnyebbség van most, hogy akkor a brüsszeli liberálisok mellett az amerikaiak is érdekeltek voltak. A mostani választásnál a brüsszeli elit tovább növelte a tétet, mert Magyarország a brüsszeli célok útjában van – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette, a választás nincs eldöntve, a csata jelenleg is zajlik.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban 2026. február 4-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Kaiser Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknépszava

Bayer Zsolt: Nézegessen népszavás leninfiút!

Bayer Zsolt avatarja

Ezek azok, akik legszívesebben akasztanának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu