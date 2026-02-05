Béremelést terveznek idén a munkáltatók – ezeket az ágazatokat érinti

A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR- és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és számos ágazat – a feldolgozóipartól a kereskedelmen és logisztikán át az IT-, pénzügyi és üzleti szolgáltatásokig – munkaerőpiaci várakozásait tükrözi – ismertette csütörtökön a Manpower Magyarország a Fizetési és foglalkoztatási trendek című, 2026 első félévére vonatkozó felmérését.

Béremelés várható az első félévben, erről nyilatkoztak a vállalatvezetők

Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A kutatás szerint a munkáltatók több mint 84 százaléka tervez béremelést az év első felében, ugyanakkor az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6-10 százalék közötti sávban koncentrálódik. A cégek kisebb része számol jelentősebb emeléssel, míg bértömegcsökkentést csupán elenyésző arány jelez, emellett közel 14 százalék egyáltalán nem tervez bérmódosítást. Az adatok alapján

a kereskedelemben

és az egészségügyi/gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, míg a pénzügyi szektorban vegyesebb kép és nagyobb bizonytalanság látható.

Kik kapnak béremelést?

A béremelést tervező vállalatok többségénél az intézkedés széles kört érint:

több mint felük az összes munkavállalóra kiterjeszti a változtatást,

míg további jelentős részük (26,98 százalék) az állomány 50-80 százalékánál emel.

A döntések hátterében elsősorban az inflációs környezet, a megtartási kényszer, valamint a piaci bérekhez való igazodás áll. „A vállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e béremelésre, hanem az, hogy azt milyen mértékben és milyen körben tudják fenntarthatóan végrehajtani. A célzott, ugyanakkor széles körű emelések jól mutatják, hogy a munkaerő-megtartás elsődleges szemponttá vált” – mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Bónusz nem biztos, hogy lesz

A plusz juttatások és bónuszok terén ezzel szemben visszafogottabb tervek láthatók. A válaszadó cégek négyötöde nem tervez érdemi változtatást ezen a területen 2026 első felében, és csak kisebb részük (közel 18%) jelezte előre a juttatási csomag bővítését vagy növelését.

A foglalkoztatási kilátások összességében pozitívak: a vállalatok több mint harmada létszámbővítést tervez, míg közel 43 százalékuk stabil állománnyal számol.

A nettó foglalkoztatási előrejelzés így kifejezetten kedvező, ugyanakkor a toborzás továbbra is kihívást jelent: a cégek közel 43 százaléka számolt be nehézségekről az elmúlt időszakban, elsősorban az értékesítési és beszerzési, a termelési, valamint a számviteli és pénzügyi területeken.