Béremelést terveznek idén a munkáltatók – ezeket az ágazatokat érinti

A magyarországi munkáltatók jelentős része béremeléssel számol 2026 első félévében, ugyanakkor a tervezett lépések többsége mérsékelt sávban marad, a kiegészítő juttatásoknál pedig inkább a stabilitás dominál. Mindeközben a fizetések átlátható kommunikációja továbbra sem általános, és az uniós bértranszparencia-elvárásokra való felkészültség is vegyes képet mutat – derül ki egy friss felmérésből.

Lengyel Gabriella
2026. 02. 05. 8:36
Béremelés várható számos szektorban az első félévben.
A kutatás több mint 300 magyarországi vállalat HR- és vezető szakembereinek válaszai alapján készült, és számos ágazat – a feldolgozóipartól a kereskedelmen és logisztikán át az IT-, pénzügyi és üzleti szolgáltatásokig – munkaerőpiaci várakozásait tükrözi – ismertette csütörtökön a Manpower Magyarország a Fizetési és foglalkoztatási trendek című, 2026 első félévére vonatkozó felmérését.

Béremelés várható az első félévben, erről nyilatkoztak a vállalatvezetők
Béremelés várható az első félévben, erről nyilatkoztak a vállalatvezetők
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A kutatás szerint a munkáltatók több mint 84 százaléka tervez béremelést az év első felében, ugyanakkor az emelések többsége 5 százalék alatti vagy 6-10 százalék közötti sávban koncentrálódik. A cégek kisebb része számol jelentősebb emeléssel, míg bértömegcsökkentést csupán elenyésző arány jelez, emellett közel 14 százalék egyáltalán nem tervez bérmódosítást. Az adatok alapján

  •  a kereskedelemben 
  • és az egészségügyi/gyógyszertári területen erősebb az emelési szándék, míg a pénzügyi szektorban vegyesebb kép és nagyobb bizonytalanság látható.

Kik kapnak béremelést? 

A béremelést tervező vállalatok többségénél az intézkedés széles kört érint:

  •  több mint felük az összes munkavállalóra kiterjeszti a változtatást, 
  • míg további jelentős részük (26,98 százalék) az állomány 50-80 százalékánál emel. 

A döntések hátterében elsősorban az inflációs környezet, a megtartási kényszer, valamint a piaci bérekhez való igazodás áll. „A vállalatok számára ma már nem az a kérdés, hogy szükség van-e béremelésre, hanem az, hogy azt milyen mértékben és milyen körben tudják fenntarthatóan végrehajtani. A célzott, ugyanakkor széles körű emelések jól mutatják, hogy a munkaerő-megtartás elsődleges szemponttá vált” – mondta Varga Péter, a Manpower Magyarország ügyvezető igazgatója.

Bónusz nem biztos, hogy lesz

A plusz juttatások és bónuszok terén ezzel szemben visszafogottabb tervek láthatók. A válaszadó cégek négyötöde nem tervez érdemi változtatást ezen a területen 2026 első felében, és csak kisebb részük (közel 18%) jelezte előre a juttatási csomag bővítését vagy növelését. 

A foglalkoztatási kilátások összességében pozitívak: a vállalatok több mint harmada létszámbővítést tervez, míg közel 43 százalékuk stabil állománnyal számol. 

A nettó foglalkoztatási előrejelzés így kifejezetten kedvező, ugyanakkor a toborzás továbbra is kihívást jelent: a cégek közel 43 százaléka számolt be nehézségekről az elmúlt időszakban, elsősorban az értékesítési és beszerzési, a termelési, valamint a számviteli és pénzügyi területeken.

Ha kedvezőbb a fizetés, váltanak a munkavállalók

A felmérés szerint a munkahelyi fluktuáció átlagos mértéke 2025-ben 12,5 százalék volt, és a leggyakrabban megjelölt ok továbbra is az, hogy a munkavállalók kedvezőbb bérajánlatot kapnak a versenytársaktól. Ez a tendencia tovább erősíti a bérek és az ajánlatcsomagok versenyképességének szerepét a munkaerő megtartásában.

A kutatás bértranszparenciára vonatkozó eredményei azt mutatják, hogy ezen a téren még jelentős az elmaradás. A vállalatok kétharmada soha nem tüntet fel fizetési sávot az álláshirdetéseiben, miközben csak viszonylag szűk kör alkalmazza ezt rendszeresen. Az uniós bértranszparencia-irányelv kapcsán a cégek többsége még felkészülési vagy tervezési fázisban van, és csupán kisebb részük érzi magát teljes mértékben felkészültnek az új elvárásokra - írják a kutatók.

 

