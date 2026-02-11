orbán viktortisza pártbrüsszel

Orbán Viktor: Valójában Brüsszellel szemben kell megnyernünk a választást + videó

Nem a hazai ellenzéki pártokkal, hanem a mögöttük álló brüsszeli vezetőkkel kell megküzdeni a következő választáson – erről beszélt Orbán Viktor egy Facebook-videóban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 16:13
Orbán Viktor Forrás: Facebook
– Most első látásra az ellenfeleink, azok magyar politikai pártoknak tűnnek. Tisza meg DK. De ezek brüsszeli kreálmányok. A Tisza Pártnak 27 tagja van. Itt gyorsan tudnánk alakítani 20 Tisza Pártot, ha jól látom most. Ha ez volna csak az ellenfél, kellő szerénységgel mondom, reggelire megennénk őket – mondta Orbán Viktor közösségi oldalára feltett videójában.

Hozzátette: 

a helyzet azonban az, hogy nem ők az ellenfeleik, hanem azok, akik mögöttük állnak.

– És valójában ezek a brüsszeli háborúpárti vezetők. Valójában nekünk Brüsszellel szemben kell megnyerni ezt a választást – fogalmazott.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy 

nem egyszerűen a brüsszeli háborús terveket kiszolgáló politikai erővel állnak szemben, hanem egy olyan erővel is, amely a nagytőkét képviseli, és vissza akarja szerezni azt a pénzt, amit a kormány elvett tőlük.

– De mindenkit emlékeztetek arra, hogy ’22-ben nem csak Brüsszellel szemben nyertük meg a választást, hanem még az amerikaiakkal szemben is, mert akkor az amerikaiak meg a brüsszeliek egy követ fújtak. És megnyertük a választást, mert az történt, amit a magyarok akartak – mondta.

– És ez most is így lesz 

– tette hozzá Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


