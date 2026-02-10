SzekszárdOrbán Viktorországjárás

Orbán Viktor: Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak + Videó

Hétfőn egy szekszárdi fórumon vett rész Orbán Viktor. Erről egy videós összefoglalót is posztolt.

2026. 02. 10. 10:03
 Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak – ezt egy ebédlőasztal mögül magyarázta Orbán Viktor a szekszárdiaknak. 

Szedres, 2026. február 9. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b4) Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyal Szedresen 2026. február 9-én. A kormányfő mellett Lázár János építési és közlekedési miniszter (b3), szemben Horváth István, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j3). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
A miniszterelnök hétfőn egy szekszárdi fórumon vett részt, ahol telt ház várta. A kormányfő leszögezte: 

mi nem járunk vidékre, mi onnan jövünk.

 Míg a Tiszában a Shelltől és az Erste Bank éléről, ezért ha nem a Fidesz marad kormányon, akkor a vidéki fejlesztéseknek annyi.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


 


 

Fontos híreink

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

