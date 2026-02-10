Orbán Viktor: Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak + Videó

Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak – ezt egy ebédlőasztal mögül magyarázta Orbán Viktor a szekszárdiaknak.

A miniszterelnök hétfőn egy szekszárdi fórumon vett részt, ahol telt ház várta. A kormányfő leszögezte:

mi nem járunk vidékre, mi onnan jövünk.

Míg a Tiszában a Shelltől és az Erste Bank éléről, ezért ha nem a Fidesz marad kormányon, akkor a vidéki fejlesztéseknek annyi.