Orbán Viktor: Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak + Videó

Ettől vidékibb kormánya nem lesz Magyarországnak – ezt egy ebédlőasztal mögül magyarázta Orbán Viktor a szekszárdiaknak.
A miniszterelnök hétfőn egy szekszárdi fórumon vett részt, ahol telt ház várta. A kormányfő leszögezte:
mi nem járunk vidékre, mi onnan jövünk.
Míg a Tiszában a Shelltől és az Erste Bank éléről, ezért ha nem a Fidesz marad kormányon, akkor a vidéki fejlesztéseknek annyi.
