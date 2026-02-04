Orbán Viktor is odaszúrt Karácsony Gergelynek az elmaradt hóeltakarítás miatt

– A Jóisten takarította le, mert elolvadt – reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester biztosította-e a járható utakat a fővárosban szerda reggelre. Mint ismert: kedden hatalmas hóesés csapott le Budapestre, amely káoszt okozott a fővárosi közlekedésben. Orbán Viktor megjegyezte: úgy látja, hogy a városban a hó organikus módon lett eltakarítva, azaz természetes olvadásnak indult.

Havazás Budapesten (Fotó: Ladóczi Balázs)

Mint ismert: Budapestet váratlanul érte a havazás. Karácsony Gergely a hókáosz idején nem tartózkodott az országban, teljesen kicsúszott a fővárosi vezetők kezéből az úteltakarítás irányítása. Bár a tömegközlekedés helyzete fokozatosan javult, több járat még délután sem közlekedett a hóesés miatt, egyes járatok terelve közlekedtek, több megállót pedig át kellett helyezni, és általánosak voltak a késések.