Orbán Viktor is odaszúrt Karácsony Gergelynek az elmaradt hóeltakarítás miatt

A Jóisten megoldotta a hóeltarkítás kérdését. Karácsony Gergely meg most sem csinált semmit.

2026. 02. 04. 11:38
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek
Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselőinek Fotó: Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
– A Jóisten takarította le, mert elolvadt – reagált Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy Karácsony Gergely főpolgármester biztosította-e a járható utakat a fővárosban szerda reggelre. Mint ismert: kedden hatalmas hóesés csapott le Budapestre, amely káoszt okozott a fővárosi közlekedésben. Orbán Viktor megjegyezte: úgy látja, hogy a városban a hó organikus módon lett eltakarítva, azaz természetes olvadásnak indult.

Havazás Budapesten (Fotó: Ladóczi Balázs)

Mint ismert: Budapestet váratlanul érte a havazás. Karácsony Gergely a hókáosz idején nem tartózkodott az országban, teljesen kicsúszott a fővárosi vezetők kezéből az úteltakarítás irányítása. Bár a tömegközlekedés helyzete fokozatosan javult, több járat még délután sem közlekedett a hóesés miatt, egyes járatok terelve közlekedtek, több megállót pedig át kellett helyezni, és általánosak voltak a késések.

 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)


 

