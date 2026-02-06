Orbán Viktor: Jolika néni a legnagyobb támogatónk + videó

Mint megírtuk, Orbán Viktor országjárása csütörtökön Mezőtúron folytatódott, amelyet „hazai pályának” nevezett videójában a miniszterelnök. Felidézte, hogy édesanyja innen származik, ő pedig sok nyarat töltött a városban.

A miniszterelnök legfrissebb videójában egy régi kedves ismerőséhez, Jolika nénihez látogatott el, akivel a rezsiárakról beszélgetett, majd felajánlotta, hogy elviszi autóval a gyűlés helyszínére. Jolika néni a kocsiban egy kis hazaival kedveskedett Orbán Viktornak. A miniszterelnök kapott almás lepényt, pogácsát, illetve mezőtúri kicsi linzert, amit sehol máshol nem készítenek az országban.