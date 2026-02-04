Orbán Viktor elárulta, így szeretné robotizálni az országot + videó

Rendkívüli

A magyar kormány feladata, hogy az ország ne maradjon le sem a robotizáció, sem a mesterséges intelligencia terén – hangsúlyozta Orbán Viktor a Kemmának adott interjújában. A miniszterelnök a Komárom-Esztergom vármegyei hírportálnak több aktuális kérdésről is beszélt: a háború jelentette kockázatokról, a térségi fejlesztések fontosságáról, valamint a rezsicsökkentés megvédésének szükségességéről is szó esett.

– Most modern korban élünk: most nem az a veszély fenyeget, hogy egyszer csak idejön a háború, hanem az, hogy amink van, azt viszik el oda, ahol a háború van – mutatott rá a Kemmának adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnököt a Komárom-Esztergom vármegyei lap többek között arról kérdezte: mennyire van közel a háború, hogyan van hatással a hétköznapjainkra.

A kormányfő rámutatott: az egyik legnagyobb fenyegetés, hogy elviszik a fiatalokat. – Brüsszelben döntés van arról, hogy európai csapatokat fognak állomásoztatni Ukrajna területén. Ha a magyar kormány ebből nem marad ki, akkor a magyar fiatalok is erre a sorsra jutnak. Másfelől pedig az még közvetlenebb veszély, hogy elviszik a pénzünket – mutatott rá.

Emlékeztetett, Brüsszel világosan beszél: azért akarja, hogy Magyarországon emeljük meg az árakat és az adókat, mert ezt a pénzt utána be kell fizetnünk neki, hogy ők elküldjék a háborúba. 

Ennek én ellenállok, ennek én nemet mondok, én ezt megvétózom, keresztbe fekszem, kívül tartom Magyarországot. Legutóbb is küldtek oda kilencvenmilliárd eurónyi hitelből felvett pénzt, de sikerült elérnünk, hogy Magyarország ebben egyáltalán nem vesz részt

– emelte ki.

Szerinte a következő négy évnek az egyik nagy feladata, hogy ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elküldjék Ukrajnába. – A háború ilyen értelemben nagyon is közel van az emberek zsebéhez – jegyezte meg.

 

A cél, hogy Magyarország jól jöjjön ki a folyamatból

A miniszterelnök kitért arra is, van egy második veszély is, amit talán találóbb kihívásnak nevezni: jelenleg egy technológiai forradalom zajlik. Mint mondta, ennek két nagy ága van: az egyik a robotizáció, a másik pedig a mesterséges intelligencia. Utóbbi kapcsán hozzátette: – A pontos megértésével is küszködünk még, hogy ez mit is jelent, milyen hatást gyakorol majd az életünkre, de aki ebből a két modern folyamatból kimarad, az valószínűleg olyan lépéshátrányba kerül, amit később nem tud pótolni. Ezért a magyar kormánynak dolga, hogy együttműködve a kamarával meg a magyar vállalkozókkal se a robotizációból, se a mesterséges intelligenciából ne maradjunk ki. Foglalkozunk is mind a kettővel, fel tudunk készülni szerintem arra, hogy ezek a folyamatok amennyi munkahelyet elvesznek, legalább annyi új munkahelyet létre is hozzanak, és összességében ennek a folyamatnak a magyarok ne vesztesei, hanem nyertesei legyenek – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor beszélt még többek között a mezőgazdaság kérdésében vívott brüsszeli csatákról, a rezsicsökkentésről és a helyi jelöltekről is. A teljes interjút a Kemma videójában tudja megtekinteni.

 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

 

