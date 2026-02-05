Orbán Viktor elárulta, mi az, amit nem tud megszokni + videó

„Új seprű jól seper” – kommentálta viccesen Orbán Viktor miniszterelnök azt a Facebook-oldalán közzétett videót, amit csütörtökön reggel készített vele az újonc tiktokos lány.

Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban 2026. február 4-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

„Hát, kicsit fáradt vagyok, mert késő este ért véget a Mandiner-est, és sok energiát kivesz az emberből egy ilyen közönségtalálkozó” – válaszolta őszintén a miniszterelnök, arra utalva, hogy szerdán este a Várkert Bazárban a portál klubestjének volt a vendége.

„Meg lehet szokni, hogy mindig fényképet és aláírást kérnek öntől?” – hangzott a kérdés, amire a kormányfő nevetve válaszolt:

Nem. Nem lehet megszokni.

„De jóindulatú emberek és szeretetből csinálják” – fűzte hozzá, majd azt is elárulta, hogyan érezte magát a rendezvényen.

„Hát megrohamozták ott a pulpitust, amin ültem” – válaszolta a miniszterelnök.