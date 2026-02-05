mandinerminiszterelnökOrbán Viktor

Orbán Viktor elárulta, mi az, amit nem tud megszokni + videó

Kicsit fáradt vagyok, mert késő este ért véget a Mandiner-est, és ez sok energiát kivesz az emberből – vallotta be Orbán Viktor az új tiktokos lánynak. A kormányfő azt sem rejtette véka alá, hogy mi az, amit mai napig nem tudott megszokni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 05. 13:21
„Új seprű jól seper” – kommentálta viccesen Orbán Viktor miniszterelnök azt a Facebook-oldalán közzétett videót, amit csütörtökön reggel készített vele az újonc tiktokos lány. 

Budapest, 2026. február 4. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban 2026. február 4-én. A kormányfő mellett Szalai Zoltán, a Mandiner lapigazgatója (b) és Szalai Laura, a Mandiner főszerkesztő-helyettese (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Orbán Viktor miniszterelnök (jobbra) a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban 2026. február 4-én. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos 

„Hát, kicsit fáradt vagyok, mert késő este ért véget a Mandiner-est, és sok energiát kivesz az emberből egy ilyen közönségtalálkozó” – válaszolta őszintén a miniszterelnök, arra utalva, hogy szerdán este a Várkert Bazárban a portál klubestjének volt a vendége

„Meg lehet szokni, hogy mindig fényképet és aláírást kérnek öntől?” – hangzott a kérdés, amire a kormányfő nevetve válaszolt: 

Nem. Nem lehet megszokni.

„De jóindulatú emberek és szeretetből csinálják” – fűzte hozzá, majd azt is elárulta, hogyan érezte magát a rendezvényen.

„Hát megrohamozták ott a pulpitust, amin ültem” – válaszolta a miniszterelnök. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Mandiner Klubesten a Várkert Bazárban (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

