Új listavezetővel vág neki a választásnak az országos német önkormányzat + videó

Az elmúlt három országgyűlési ciklusban elért eredmények elvitathatatlanok, ezek történelmi tények – szögezte le Gallai Gergely az M1 aktuális csatornán.

Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos

Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt (b) koszorúz a Kitelepítési emlékműnél tartott koszorúzáson Pusztavámon 2026. február 8-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt kiemelte: ebben az időszakban növekedett a támogatásuk összege, miközben az autonómiájukat érintő jogok megerősítése olyan léptékű volt, ami

az elmúlt száz évben nem történt Magyarországon, és azt gondolom, hogy Európában, sőt a világon is egyedülálló eredményeket ért el a nemzetiségi képviselő.

Megjegyezte, hogy a magyar kormány, a magyar többségi társadalom nagyon befogadó a nemzetiségekkel kapcsolatban és „ezt könnyen teszik, hiszen mi, németek legalább háromszáz éve Magyarországon élünk”.

Gallai Gergely elmondta, hogy az országos német önkormányzat közgyűlése tavaly október végén döntött a fiatalításról és így a jelenlegi képviselő, Ritter Imre helyére őt jelölték a lista élére. Jelezte, hogy tíz éve dolgozik a képviselő mellett, a kabinetjét vezeti.

A listavezető reményét fejezte ki, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe megfelelő számú ember regisztrál, és ezzel egy újabb ciklusban – a személyében – országgyűlési képviselőt tud küldeni a német nemzetiség az Országgyűlésbe.

Fő célként jelölte meg a 2026 utáni időszakra a német nemzetiség által fenntartott oktatási intézmények folyamatos támogatását, szolgáltatási színvonalának növelését a bölcsődéktől kezdve az egyetemekig bezárólag, emellett az énekkarok, zenekarok, tánckarok, különböző hagyományőrző csoportok segítését.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pedig Gallai Gergely arról beszélt, hogy ugyan csökkent a névjegyzékbe felvettek száma, de országjárásba kezdett, mert hisz benne, hogy a magyarországi németség elég erős ahhoz, hogy a célul kitűzött 35 ezres létszámot elérje.

A listavezető a politikai szerepével kapcsolatban megemlítette: a német nemzetiségi mandátum a német nemzetiségnek kedvez, ugyanakkor egyetért minden nemzetiségi politikussal, miszerint „nemzetiségi politikát ellenzékből nem lehet csinálni”. „Ebből adódóan értelemszerűen a regnáló kormánypárttal szavaz együtt a képviselő, de ez nem egy automatizmus” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a német nemzetiség érdekeit figyelve, óvó tekintettel vizsgálják az Országgyűlés munkáját, és ennek megfelelően szavaz a nemzetiségi képviselő.