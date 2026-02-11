Rendkívüli

Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

gallai gergelynémet nemzetiségországgyűlés

Új listavezetővel vág neki a választásnak az országos német önkormányzat + videó

Az elmúlt három országgyűlési ciklusban elért eredmények elvitathatatlanok – hangsúlyozta a német nemzetiségi listavezető. Gallai Gergely országjárásba kezdett, és reméli, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe megfelelő számú ember regisztrál.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 11. 11:09
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt három országgyűlési ciklusban elért eredmények elvitathatatlanok, ezek történelmi tények – szögezte le Gallai Gergely az M1 aktuális csatornán.

Pusztavám, 2026. február 8. Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselő-jelölt (b) koszorúz a Kitelepítési Emlékműnél tartott koszorúzáson Pusztavámon 2026. február 8-án. A kollektív bűnösség elve alapján Magyarországról 1946. és 1948. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű embert telepítettek ki Németországba. MTI/Krizsán Csaba
Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt (b) koszorúz a Kitelepítési emlékműnél tartott koszorúzáson Pusztavámon 2026. február 8-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának (MNOÖ) nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelölt kiemelte: ebben az időszakban növekedett a támogatásuk összege, miközben az autonómiájukat érintő jogok megerősítése olyan léptékű volt, ami

az elmúlt száz évben nem történt Magyarországon, és azt gondolom, hogy Európában, sőt a világon is egyedülálló eredményeket ért el a nemzetiségi képviselő.

Megjegyezte, hogy a magyar kormány, a magyar többségi társadalom nagyon befogadó a nemzetiségekkel kapcsolatban és „ezt könnyen teszik, hiszen mi, németek legalább háromszáz éve Magyarországon élünk”.

Gallai Gergely elmondta, hogy az országos német önkormányzat közgyűlése tavaly október végén döntött a fiatalításról és így a jelenlegi képviselő, Ritter Imre helyére őt jelölték a lista élére. Jelezte, hogy tíz éve dolgozik a képviselő mellett, a kabinetjét vezeti.

A listavezető reményét fejezte ki, hogy a nemzetiségi névjegyzékbe megfelelő számú ember regisztrál, és ezzel egy újabb ciklusban – a személyében – országgyűlési képviselőt tud küldeni a német nemzetiség az Országgyűlésbe.

Fő célként jelölte meg a 2026 utáni időszakra a német nemzetiség által fenntartott oktatási intézmények folyamatos támogatását, szolgáltatási színvonalának növelését a bölcsődéktől kezdve az egyetemekig bezárólag, emellett az énekkarok, zenekarok, tánckarok, különböző hagyományőrző csoportok segítését.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában pedig Gallai Gergely arról beszélt, hogy ugyan csökkent a névjegyzékbe felvettek száma, de országjárásba kezdett, mert hisz benne, hogy a magyarországi németség elég erős ahhoz, hogy a célul kitűzött 35 ezres létszámot elérje.

A listavezető a politikai szerepével kapcsolatban megemlítette: a német nemzetiségi mandátum a német nemzetiségnek kedvez, ugyanakkor egyetért minden nemzetiségi politikussal, miszerint „nemzetiségi politikát ellenzékből nem lehet csinálni”. „Ebből adódóan értelemszerűen a regnáló kormánypárttal szavaz együtt a képviselő, de ez nem egy automatizmus” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a német nemzetiség érdekeit figyelve, óvó tekintettel vizsgálják az Országgyűlés munkáját, és ennek megfelelően szavaz a nemzetiségi képviselő.

Borítókép: Gallai Gergely, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának nemzetiségi listáját vezető országgyűlési képviselőjelöltje (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Nagy Márton
idezojelekgazdaság

A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Nagy Márton avatarja

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu