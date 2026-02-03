zala vármegyeáldozatPacsagyilkosságlandau in der pfalzsax wacker markus wkéselésnyomozónémetbrutális támadás

Megoldódhat a rejtélyes pacsai gyilkosság

Hamarosan kihallgathatják a nyomozók azt a német asszonyt, akire az egyik honfitársa támadt rá a Zala vármegyei községben. Férje a pacsai gyilkosság áldozata lett, ő maga életveszélyes sérülésekkel került kórházba a pár nappal ezelőtti késelés után.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 19:57
Fotó: MTVA/Lapis Renáta
Január 28-án délben brutális támadás ért egy hazánkban élő nyugdíjas házaspárt. A pacsai gyilkosságban a 66 éves férfi a helyszínen meghalt, hetvenéves feleségét életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A Zala vármegyei rendőrök forró nyomon indították meg a hajtóvadászatot az elkövető után, akiről rövid időn belül kiderült: német állampolgár, akárcsak az áldozatai. A külföldi nyugdíjasok évekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy a zalai településre költöznek. Egyelőre nem tisztázott, milyen kapcsolatban álltak a feltételezett gyilkossal, és az indíték sem ismert. A támadó azonban hamar a nyomozók látóterébe került. Ahogy az Origo írja, a megkéselt asszony magához tért a kórházban. Vallomása kulcsfontosságú lehet a tragédia körülményeinek feltárásában.

Ezzel megoldódhat a rejtélyes pacsai gyilkosság
Illusztráció. Forrás: Pixabay.com

A rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett gyilkos, Sax Wacker Markus W. 1963. március 6-án született a németországi Landau in der Pfalz városában. A támadást követően elmenekült, a hatóságok azonban másnap reggel elfogták.

A késeléssel gyanúsított férfi akár választ is adhatna a legfontosabb kérdésre, hogy miért tette, amit tett, ám vallomásában nemcsak az indítékot nem árulta el, hanem azt is tagadja, hogy elkövette volna a házaspár elleni támadást.

A környékbeliek értetlenül állnak a történtek előtt. Elmondásuk szerint a Zala vármegyei településen mindenki kedvelte a nyugdíjas németeket, akiket csendes, békés művészpárként ismertek. A helyiek szerint soha nem keveredtek vitába, senkinek nem ártottak. Az év nagy részét a zalai otthonukban töltötték, a fennmaradó hónapokban pedig Németországban éltek. A lakók arról is beszámoltak, hogy a gyanúsított korábban alkalmi munkákat végzett a párnak, ezért kezdetben sokan arra gyanakodtak, hogy egy elszámolási vita fajulhatott el ennyire. Az utóbbi időben azonban egyre többször merül fel az a feltételezés is, hogy akár féltékenység is állhatott a brutális késelés hátterében.

 

Magánál van a pacsai gyilkosság áldozatának felesége

Új fordulatot vehet az ügy, miután a megkéselt asszony már kapcsolatba lépett a külvilággal. A kórházban meglátogatta egy ismerősének unokája, aki korábban tolmácsként is segítette a házaspárt.

Úgy tudni, a hetvenéves nő állapota továbbra is súlyos, ám már nem válságos, az orvosok szerint pedig jó esély van arra, hogy felépüljön sérüléseiből.

A hír megkönnyebbülést hozott a Pacsán élők körében is, ahol az elmúlt napokban szinte az egész település azért imádkozott, hogy az asszony túlélje a brutális támadást. Állapota miatt eddig nem tudták kihallgatni, de hamarosan megkérdezhetik arról, mire emlékszik a történtekből. 

A pacsai gyilkosság helyszínén készült felvételt ide kattintva láthatja!

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Lapis Renáta)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

