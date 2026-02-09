Dezodorral és késsel rabolt ki egy üzletet a borsodi férfi

Egy tiszaújvárosi textilboltban olyan jelenetek játszódtak le, amelyek megrázták a környéket. A rablás gyanúja miatt a Tiszaújvárosi Rendőrkapitányság nyomozást indított egy 42 éves férfi ellen, akit a bíróság már letartóztatott – írja az Origo.

A tettest gyorsan elfogta a rendőrség Fotó: Tények/Origo

Előre kitervelt rablás

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi délelőtt bement az üzletbe, felmérte a terepet, majd eldöntötte, hogy megszerzi a kasszában lévő pénzt. Ezután hazament, alkoholt fogyasztott, majd délután visszatért a boltba.

A támadó ekkor egy mintegy húsz centiméteres pengéjű késsel rontott rá az idős eladóra, és felszólította, hogy adja át a napi bevételt.

Dezodorral próbálta megfélemlíteni az eladót

Hogy nyomatékot adjon a fenyegetésnek, a férfi az asszony arca felé egy ismeretlen spray-t fújt. A későbbi vizsgálatok során kiderült, hogy a szer nem könnygáz, hanem egyszerű dezodor volt – ezt azonban az eladó a támadás pillanatában nem tudhatta.

Az idős nő egy függönnyel próbált védekezni, és nem volt hajlandó átadni a kasszában lévő pénzt. A támadónak végül be kellett érnie a pulton hagyott táskával, amelyet megragadott, majd elmenekült a helyszínről.

A környékbelieket is felháborította az eset

A történtek híre gyorsan elterjedt a városrészben. Több helybéli értetlenül és felháborodva nyilatkozott, sokan kifogásolták, hogy fényes nappal, egy boltban támadtak meg egy idős nőt.

Eldobta a kést, de nem jutott messzire

A férfi menekülés közben eldobta a kést, a megszerzett táskát pedig otthon átkutatta, de abban értékes dolgot nem talált. A rendőrök rövid időn belül azonosították, majd elfogták.

A Tiszaújvárosi Járási Ügyészség indítványa alapján a bíróság egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, mivel fennállt a szökés, illetve az újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye.

Kétségbeesésre hivatkozott

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi jövedelemmel nem rendelkezett, három kiskorú gyermeket nevel, és vallomásában azt állította, hogy kétségbeesésében követte el a rablás bűntettét.