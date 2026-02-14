Magyarország nem támogatja a háborút + videó

Magyarországnak olyan kormányra van szüksége, amely képes ellenállni a nemzetközi nyomásnak, és nem engedi, hogy az ország belesodródjon a háborúba – erről beszélt legújabb Facebook-videójában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Az ukrán rendőrség különleges egységének tagjai egy 122 mm-es önjáró tarackkal készülnek orosz állásokra tüzelni

Fotó: OLEG MOVCHANIUK/MTI/EPA

A tárcavezető hangsúlyozta: a kabinet már az orosz–ukrán konfliktus első pillanatában egyértelmű álláspontot rögzített.

Leütöttük azt a cölöpöt, amitől nem mozdulunk. Békére van szükség, azonnali tűzszünetre, békére

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a kormány semmilyen módon nem támogatja fegyverrel vagy halált okozó eszközzel a háborút.

Szalay-Bobrovniczky szerint ha Magyarország bármikor eltért volna ettől az iránytól, könnyen belesodródhatott volna a konfliktusba. Úgy vélte, a történelem már megmutatta, milyen következményekkel járhat egy ilyen sodródás, utalva az első és a második világháború tapasztalataira.

A miniszter arról is beszélt, hogy a kormány álláspontjának fenntartásához elengedhetetlen a társadalmi támogatás. Mint mondta,

a jelenleg futó nemzeti petíció lehetőséget ad arra, hogy a magyar emberek kifejezetten demonstrálják: támogatják a békepárti politikát.

Szerinte erre Brüsszelben is szükség van, hogy „látható módon” bizonyítani lehessen: a magyar társadalom többsége a kormány mögött áll ebben a kérdésben.

A honvédelmi miniszter kijelentette: a jelenlegi kabinet rendelkezik azzal az erővel és politikai stabilitással, amely szükséges ahhoz, hogy az ország ne mozduljon el a békepárti állásponttól.

Egy centit sem moccanunk

– hangsúlyozta.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Forrás: Facebook)