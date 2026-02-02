A baloldal újra a választási csalás narratíváját építi

Az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán azt írta, hogy a baloldal tovább építi a választási csalás narratíváját, ezúttal Magyar Péter új tanácsadójának felesége révén.

Bejegyzése szerint a baloldal célja az, hogy előre megmagyarázza egy esetleges választási vereség okait. Felidézte, hogy miután kiderült: Bajnai Gordon korábbi üzlettársa és Gyurcsány Ferenc volt tanácsadója, Karvalits Ferenc lett a Tisza új tanácsadója, annak felesége, Szelényi Zsuzsa – korábbi SZDSZ-es politikus és a CEU oktatója – cikket tett közzé a Soros György által is finanszírozott Nyílt Társadalom Alapítványokhoz köthető Carnegie Alapítvány honlapján. Szánthó Miklós szerint az írás torzításokat és félinformációkat tartalmaz.

A cikk azt állítja, hogy a jobboldal példátlan módszerekkel készül választási manipulációra, amelyeket Európa-szerte figyelemmel kell kísérni.

– mutat rá Szánthó Miklós, majd felsorolja: az írásban szerepelnek a korábban is megfogalmazott kritikák, így az állítólagos aszimmetria, a középosztály támogatása, például a pedagógusok béremelése, a többgyermekes nők személyi jövedelemadó-mentessége, a nyugdíjemelés, valamint a pártos médiaökoszisztéma.

Szánthó Miklós azt írta: Szelényi Zsuzsa szerint a jobboldal kampánya konspirációs narratívát terjeszt, amelyben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a háború és a külső nyomás megtestesítőjeként jelenik meg, Magyar Péter pedig belpolitikai szövetségesként.

A cikk kifogásolja az ukránellenes üzeneteket, valamint azt, hogy a kampányban a háború és a bűnözés képei, illetve koporsóban hazatérő katonák jelennek meg.

Szánthó Miklós úgy értékeli: Magyar Péter köre azt állítja, hogy Magyarországon nem demokratikus a választási rendszer, mert a jobboldal ellenzi a háborút, elutasítja Ukrajna finanszírozását magyar adófizetői pénzből, valamint az ukrán elnök beavatkozási kísérleteit.

Felidézte, hogy korábban a baloldal a migrációellenes, majd a genderellenes üzenetek miatt beszélt választási csalásról, most pedig az ukránellenes üzenetekkel indokolja ugyanezt.