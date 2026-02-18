orbán viktorszázadvégMagyar Péter

A magyarok többsége szerint csak Orbán Viktor képes ellenállni a brüsszeli nyomásnak

A magyarok többsége lát különbséget a hazai politikai szereplők között abban, hogy mennyire tudnának ellenállni a brüsszeli elvárásoknak. Míg a válaszadók 51 százaléka szerint Orbán Viktor nemet tud mondani Brüsszelnek, addig Magyar Péterről csupán a válaszadók 21 százaléka gondolja ezt a Századvég legfrissebb kutatása alapján.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 10:47
Az Európai Unióban zajló, közös hitelfelvétellel és kölcsönökkel kapcsolatos vitákban különböző álláspontot képvisel a Fidesz és a Tisza Párt. A brüsszeli döntéshozatalban napirenden vannak olyan, több száz milliárd eurós pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása is –, amelyek közös adósságvállalással járnának. Hiába gondolják úgy az európai emberek, hogy Ukrajnát ne vegyék fel gyorsított eljárással az Unióba, a brüsszeli döntéshozók odacsatornáznák a közös forrásokat. Ezeknek a hiteleknek a törlesztése a tagállami befizetések növekedésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.

A Századvég februári kutatása szerint arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás inkább kire igaz: Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a válaszadók 57 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról csak 21 százalék gondolja ezt.

(Forrás: Századvég)

A felmérés az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélését is vizsgálta. Arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás kire igaz inkább, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Adókat emelne, ha Brüsszel erre utasítaná, a megkérdezettek 51 százaléka válaszolta Magyar Pétert, míg Orbán Viktorról ugyanezt 30 százalék feltételezte.

(Forrás: Századvég)

A Századvég egy korábbi kutatásából az is kiderült, hogy a magyarok elutasítják az ellenzéki párthoz köthető adók bevezetését, amelyek összhangban vannak a brüsszeli tervekkel. Ez a költségnövekedés érezhető lenne mindenki számára hétköznapi szinten is, mivel az a mindennapi kiadásokban is megjelenne.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

