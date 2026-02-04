Szentkirályi Alexandra riadót fújt, miután a NATO főtitkára háborús beszédet mondott + videó

„Mark Rutte NATO-főtitkár háborús beszédet mondott az ukrán parlamentben: csapatokat ígért a szárazföldön, vadászgépeket a levegőben és hadihajókat a tengeren” – írta a legfrissebb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: AFP

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy Manfred Weber eközben arról beszélt:

Magyar Pétert sikerült meggyőznie Ukrajna feltétlen támogatásáról, ezért került be az Európai Néppártba.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij olyan biztonsági garanciákat követel Brüsszeltől, mint európai katonák ukrajnai jelenléte, illetve az a vállalás, hogy egy fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes európai–orosz háború indulna.

Dermesztő és vérfagyasztó. Teljesen világos Brüsszel szándéka: háború Oroszországgal és bevonulás Ukrajnába

– fogalmazott.

A politikus szerint mindez

Magyarország számára halálos ítélettel érne fel. Úgy véli, csak Orbán Viktor képes megakadályozni, hogy hazánkat belerángassák a konfliktusba.

– Ezért is a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta a politikus.

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)