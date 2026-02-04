Rendkívüli

Orbán Viktor a teltházas Várkert Bazárban beszélget, kövesse nálunk élőben! + videó

Szentkirályi Alexandra riadót fújt, miután a NATO főtitkára háborús beszédet mondott + videó

Háborús ígéretek Kijevben, politikai alkuk Brüsszelben – Szentkirályi Alexandra szerint Európát egy Oroszországgal folytatott konfliktus felé sodorják, Magyarországot pedig csak Orbán Viktor tarthatja távol ettől.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 17:37
„Mark Rutte NATO-főtitkár háborús beszédet mondott az ukrán parlamentben: csapatokat ígért a szárazföldön, vadászgépeket a levegőben és hadihajókat a tengeren” – írta a legfrissebb bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Leader of Hungarian Tisza party and former government member turned opposition leader Peter Magyar (L) and President of the centre-right European People's Party (EPP) Manfred Weber step into a conference hall of a Budapest's hotel for a meeting in Hungary on June 14, 2024. Weber arrived to Budapest about the accession of the seven elected members of the European Parliament of the Tisza party. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber. Fotó: AFP

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője a közösségi oldalán arra is felhívta a figyelmet, hogy Manfred Weber eközben arról beszélt:

Magyar Pétert sikerült meggyőznie Ukrajna feltétlen támogatásáról, ezért került be az Európai Néppártba.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy sajtóértesülések szerint Volodimir Zelenszkij olyan biztonsági garanciákat követel Brüsszeltől, mint európai katonák ukrajnai jelenléte, illetve az a vállalás, hogy egy fegyverszünet megsértése esetén 72 órán belül teljes európai–orosz háború indulna.

Dermesztő és vérfagyasztó. Teljesen világos Brüsszel szándéka: háború Oroszországgal és bevonulás Ukrajnába

– fogalmazott.

A politikus szerint mindez 

Magyarország számára halálos ítélettel érne fel. Úgy véli, csak Orbán Viktor képes megakadályozni, hogy hazánkat belerángassák a konfliktusba.

– Ezért is a Fidesz a biztos választás – hangsúlyozta a politikus.

 

Borítókép: Mark Rutte NATO-főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hárfás Zsolt
Pakson elkezdődik a jövő

Hárfás Zsolt avatarja

Az első betonöntés a felelősség jelképe is – azt üzeni: az atomerőmű a mindennapi élet biztonságának záloga.

