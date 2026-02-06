Szijjártó, Böde, Bognár – ilyen „madocsai királyi” találkozót nem látott még a Sarki kocsma + videó

– Ha hiszik, ha nem, „királyi” találkozó volt a „Madocsai királyságban”, a híres-neves Sarki kocsmában! – adta hírül a Facebook-oldalán Süli János.

Szijjártó Péter ajándékot is kapott Fotó: Süli János Facebook-oldala

– Azt ugye túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Madocsán a Böde név körülbelül úgy cseng, mint Brazíliában a Pelé. Ráadásul itt nem is csak egy Böde van. Dani mellett István, a helyi gólvágó is mindenki kedvence. Tehát eleve adva van két király. Bognár Györgyről, a Paksi FC edzőjéről maga a miniszterelnök írta, hogy Bognár Gyuri a király, és hát hozzájuk csatlakozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akiről szintén sokan mondják, hogy „király”, s nemcsak a tárgyalóasztalnál, hanem jó barátságban van a labdával is. Szóval ilyet se látott még a Sarki kocsma, a „Madocsai királyság!” – részletezte a nem mindennapi találkozót a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, aki fotókat is megosztott.

„Madocsai Királyság – nincs vége a meccsnek” – kommentálta a találkozóról megosztott videóját Szijjártó Péter.

Hogy miről beszélgetett a királyi hármas, milyen mozit néznek Bognár Györgyék, és a mester szerint miért nem ért véget a meccs az első gól után? – a külügyminiszter videójából minden kiderül!