Szijjártó PéterBognár Györgyböde daniMadocsatalálkozó

Szijjártó, Böde, Bognár – ilyen „madocsai királyi” találkozót nem látott még a Sarki kocsma + videó

A Tolna vármegyei híres madocsai Sarki kocsmába tért be Szijjártó Péter, ahol Böde Danival, a Mesterrel, Bognár Györggyel és és Süli János országgyűlési képviselővel beszélgetett. A „királyi” találkozóról a külgazdasági és külügyminiszter tett közzé videót a közösségi oldalán, de hírt adott róla Süli János is.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 06. 7:14
– Ha hiszik, ha nem,  „királyi” találkozó volt a „Madocsai királyságban”, a híres-neves Sarki kocsmában! – adta hírül a Facebook-oldalán Süli János. 

Szijjártó Péter ajándékot is kapott Fotó: Süli János Facebook-oldala

– Azt ugye túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Madocsán a Böde név körülbelül úgy cseng, mint Brazíliában a Pelé. Ráadásul itt nem is csak egy Böde van. Dani mellett István, a helyi gólvágó is mindenki kedvence. Tehát eleve adva van két király. Bognár Györgyről, a Paksi FC edzőjéről maga a miniszterelnök írta, hogy Bognár Gyuri a király, és hát hozzájuk csatlakozott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, akiről szintén sokan mondják, hogy „király”, s nemcsak a tárgyalóasztalnál, hanem jó barátságban van a labdával is. Szóval ilyet se látott még a Sarki kocsma, a „Madocsai királyság!” – részletezte a nem mindennapi találkozót a térség KDNP-s országgyűlési képviselője, aki fotókat is megosztott. 

„Madocsai Királyság – nincs vége a meccsnek” – kommentálta a találkozóról megosztott videóját Szijjártó Péter.

Hogy miről beszélgetett a királyi hármas, milyen mozit néznek Bognár Györgyék, és a mester szerint miért nem ért véget a meccs az első gól után? – a külügyminiszter videójából minden kiderül!

Borítókép: Szijjártó Péter, Bognár György és Böde Dániel (Fotó: Süli János Facebook-oldala)


