Böde Dániel sérülése súlyosabb, mint várta, hosszabb kihagyás vár az NB I gólkirályára

Az immáron 520 NB I-es mérkőzést abszolváló Böde Dániel az előző idény gólkirályaként a magyar bajnokság új évadában tizenöt mérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gólt szerzett, de a Paks mindkét kupatalálkozóján, valamint a két Európa-liga- és négy Konferencialiga-selejtezőn is szerepet vállalt. A tolnaiak 39 éves játékosa a téli szünetben sem tétlenkedett, a tavaszi szezon kezdete előtt azonban megsérült, így a 2-1-re megnyert felcsúti összecsapáson sem játszhatott. A Paksi FC kedden közölte, a sérülése miatt Böde a következő hetekben is hiányozni fog.

Böde Dániel a Paksi FC következő NB I-es bajnokijairól is hiányozni fog. Forrás: Paksifc.hu

– A múlt heti egyik edzésen fájdalmat kezdtem érezni a vádlimban, ami egyre fokozódott. Először azt hittem, csak fáradtságról van szó, kihagytam két napot, de aztán ugyanolyan rossz volt, így következett az MR-vizsgálat – idézte klubja a történtekről beszélő Bödét, akire várhatóan többhetes kihagyás vár.

Vuits Viktor erőnléti edző pontosított a korábbi magyar válogatott futballista állapotáról:

Az első képalkotó vizsgálatok szerint Dani vádlijában részleges szakadás keletkezett.

– A pontos mértéke (mely kihatással van a kihagyás hosszúságára) azonban egy kontrollvizsgálat után derül majd ki a napokban. A folyadék felszívódása után pontosabb képeket látunk majd, és az alapján kezdhetjük meg a rehabilitációt – mondta.

A tabellán második Paksi FC vasárnap a címvédő FTC-t fogadja, jövő szombaton a szintén dobogóért harcoló Debrecen otthonában lép pályára. Az azt követő héten a Diósgyőr ellen a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében és a bajnokságban is összecsap Bognár György együttese, majd februárban még az éllovas ETO FC és az újonc Kisvárda is a paksiakra vár.