Terror a pápai játszótéren: harapott és rúgott a támadó

A 19 éves fiatal 2024 augusztusában egy pápai játszótéren kötött bele kiszemelt áldozatába, akit válogatott szitkozódásokkal próbált verekedésbe kényszeríteni. Bár a nála fiatalabb fiú igyekezett elkerülni a konfliktust, az agresszív támadó nem tágított, és a provokálást végül egy kíméletlen rúgással tetézte – írta azt Origo.hu.

Addig provokálta áldozatát a támadó, míg verekedni nem kezdtek. Fotó: Dehír.hu

Rács mögé kerülhet a pápai támadó

Az elkövető nekifutásból letarolta áldozatát, majd a védtelen fiú vállába harapott, és bántalmazni kezdte. A szemtanúk közbeavatkozása miatt az agresszor elinalt, de hamarosan újra felbukkant, és halálos fenyegetésekkel üldözte a lépcsőházba menekülő sértettet.

A visszaeső fiatal ellen az ügyészség letöltendő fogházbüntetést indítványozott a gátlástalan erőszak és a folyamatos zaklatás miatt.

