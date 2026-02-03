támadóáldozatveszprémi járási ügyészségpápai játszótérfiatalfiúagresszív

Terror a pápai játszótéren: harapott és rúgott a támadó

Vádat emelt a Veszprémi Járási Ügyészség egy többszörösen büntetett előéletű fiatal ellen, aki egy pápai játszótéren garázdálkodott és fenyegette az ott lévőket. A vádirat szerint az agresszív támadó nemcsak megverte, hanem halálosan meg is fenyegette fiatalabb áldozatát.

2026. 02. 03. 15:19
Halálosan megfenyegette és a vállába harapott áldozatának egy fiatal zaklató
Halálosan megfenyegette és a vállába harapott áldozatának egy fiatal zaklató Forrás: Pexels
A 19 éves fiatal 2024 augusztusában egy pápai játszótéren kötött bele kiszemelt áldozatába, akit válogatott szitkozódásokkal próbált verekedésbe kényszeríteni. Bár a nála fiatalabb fiú igyekezett elkerülni a konfliktust, az agresszív támadó nem tágított, és a provokálást végül egy kíméletlen rúgással tetézte – írta azt Origo.hu.

Addig provokálta áldozatát a támadó, míg verekedni nem kezdtek (Illusztráció)
Addig provokálta áldozatát a támadó, míg verekedni nem kezdtek. Fotó: Dehír.hu

Rács mögé kerülhet a pápai támadó

Az elkövető nekifutásból letarolta áldozatát, majd a védtelen fiú vállába harapott, és bántalmazni kezdte. A szemtanúk közbeavatkozása miatt az agresszor elinalt, de hamarosan újra felbukkant, és halálos fenyegetésekkel üldözte a lépcsőházba menekülő sértettet.

A visszaeső fiatal ellen az ügyészség letöltendő fogházbüntetést indítványozott a gátlástalan erőszak és a folyamatos zaklatás miatt.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Pexels)

 

 

 

