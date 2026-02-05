Tarr Zoltán elismerte, ukrán módra szervezik a kampányt + videó

Rendkívüli

Az ukrán hadsereg és a nyugati katonai tanácsadók képességeit is méltatta Magyar Péter embere az elhíresült etyeki fórumán. – Úgy kell megszervezni a választási kampányt, ahogy az ukránoknak a külföldi tanácsadók megszervezték az oroszok elleni első hadműveletet – hangoztatta Tarr Zoltán a Tisza által az internetről eltüntetett, de az Ellenpont által nyilvánosságra hozott felvételen. A Tisza alelnökének elszólása ráerősít arra, hogy Magyar Péter nem tud nemet mondani Brüsszelnek a háborús tervekben sem.

2026. 02. 05. 9:02
Tarr Zoltán az etyeki fórumon azt mondta, hogy a választási kampányt úgy kell megszervezni, ahogyan az ukránoknak a külföldi tanácsadók irányították az oroszok elleni első hadműveletet – derül ki abból a felvételből, amelyet bár a Tisza Párt időközben eltávolított az internetről, de az Ellenpont még az eltüntetés előtt lementett. 

Ruszin-Szendi Romulusz Forrás: Ellenpont

A videón a Tisza Párt második embere egy ponton méltatta az ukrán hadsereget, amely megakadályozta, hogy az oroszok néhány nap alatt elfoglalják Kijevet, és képes volt megvédeni Zelenszkijt. Tarr Zoltán szerint ezt elsősorban a külföldi, főként amerikai tanácsadók felkészítésének köszönhetik.

Hozzátette, hogy 

a Tiszának a választásra és az azt követő időszakra ugyanúgy kell felkészülnie, ahogyan az ukránok készültek a katonai hadműveletre. Tarr elismerte, hogy a pártnak rendelkezésre állnak hasonló tanácsadók, akik készen állnak a „bevetésre” a változások előkészítésében és végrehajtásában.

Magyar Péter pártjának elnökének elképpesztő kijelentéseit idézte az Ellenpont. 

meghozzuk a változást, és meg fogjuk csinálni és ez azt jelenti hogy békességgel a békességes eszközökkel kell ezt a változást létrehozni , viszont olyan alapossággal kell megszervezni mint egy katonai hadműveletet,nem az indulatában a szervezettségében...

– fogalmazott Tarr.

Majd konkrét példát is felhozott:

egy konkrét mai példát hozzak, az ukrán hadseregnek az hogy nem estek össze az orosz invázió első napjaiban az annak volt köszönhető, hogy egy elképesztően komoly stratégiai, taktikai felkészítést kaptak a nyugati elsősorban amerikai katonai okos emberektől, és egy olyan szisztémával dolgoztak, hogy hiába voltak kevesebben és alulfegyverezve egy egészen más taktikával meg tudták gyakorlatilag őrizni azt, hogy az első nap elfoglalják Kijevet megvédjék Zelenszkijt.

De a választáson „bevetésre kész” szakembereket is emlegetett

Nem kisebbre készülünk minthogy mindenféle várakozás ellenére egyrészt győzni a választáson majd pedig egy sikeres Magyarországot csinálni ezt csak úgy fogjuk tudni megtenni hogy ha szisztematikusan készülünk, tehát vannak szakemberek, akik készen állnak arra hogy hogy bevetésre menjenek, részben a változás előkészítésében, részben a változás véghezvitelében

A Tarr által emlegetett szakemberekkel kapcsolatosan a portál cikke felidézi, hogy a tiszás alelnök még 2025 februárjában egy sárospataki lakossági fórumon arról beszélt, hogy a Tisza Párt szoros kapcsolatban áll a Tusk-kormány igazságügyi reformját kidolgozó csapattal.

Ennek kulcsszereplője a Stefan Batory Alapítvány, amely a Soros-féle Open Society hálózat tagja, és amely az alkotmányos reformcsomagot a baloldali kormánynak szánt sorvezetőként dolgozta ki. A javaslat kidolgozásában két másik lengyel civil szervezet, az Akcja Demokracja és a Komitet Obrony Demokracji is részt vett, amelyeket az Action for Democracy finanszírozott a 2023-as kampány során.

 

Sorkatonaság és háború – ezt tervezi a Tisza

Bár Magyar Péter pártja tagadja, hogy támogatja az orosz–ukrán háború folytatását, a háborúban álló Ukrajna gyorsított csatlakozását, a párt elnökének és a szakértőnek a korűbbi megnyilvánulásai ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják. 

Kéri László, arról értekezett,  hogy  Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, a háború mellé álljon, hiszen „a nyugati országok ezt már eldöntötték". Arról az Ellenpont adot hírt elsőként, hogy Ruszin-Szendi Romulusz  méltatta azt a párizsi megállapodást, amelyben Németország, Franciaország és Nagy-Britannia megállapodtak katonai csapatok Ukrajnába szállításáról, és arról, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba.

„Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal” – hangoztatta korábban a bukott vezérkari főnök a sorkatonaság visszaállításáról. 

De maga Magyar Péter, aki sosem mond ellent Brüsszel háborúpárti terveinek is azzal trükközött, hogy az Európai Parlamentben, hogy vagy nem jelent meg az ukránpárti szavazáson, így például 2024. októberében, és akkor is hiényzott, amikor 2025 tavaszán a  tiszás képviselők megszavazták a magyar érdekekkel szembemenő határozatot.  

Az Ellenpont összegzése szerint Tarr Zoltán kijelentései ráerősítenek arra, hogy Magyar Péterék teljes mértékig beleilleszkednek abba a háború folytatásán, annak eszkalálásán ügyködő nyugati fősodorba. 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Purger Tamás)


