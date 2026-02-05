Tarr Zoltán elismerte, ukrán módra szervezik a kampányt + videó

Tarr Zoltán az etyeki fórumon azt mondta, hogy a választási kampányt úgy kell megszervezni, ahogyan az ukránoknak a külföldi tanácsadók irányították az oroszok elleni első hadműveletet – derül ki abból a felvételből, amelyet bár a Tisza Párt időközben eltávolított az internetről, de az Ellenpont még az eltüntetés előtt lementett.
A videón a Tisza Párt második embere egy ponton méltatta az ukrán hadsereget, amely megakadályozta, hogy az oroszok néhány nap alatt elfoglalják Kijevet, és képes volt megvédeni Zelenszkijt. Tarr Zoltán szerint ezt elsősorban a külföldi, főként amerikai tanácsadók felkészítésének köszönhetik.
Hozzátette, hogy
a Tiszának a választásra és az azt követő időszakra ugyanúgy kell felkészülnie, ahogyan az ukránok készültek a katonai hadműveletre. Tarr elismerte, hogy a pártnak rendelkezésre állnak hasonló tanácsadók, akik készen állnak a „bevetésre” a változások előkészítésében és végrehajtásában.
Magyar Péter pártjának elnökének kijelentéseit idézte az Ellenpont.
meghozzuk a változást, és meg fogjuk csinálni és ez azt jelenti hogy békességgel a békességes eszközökkel kell ezt a változást létrehozni , viszont olyan alapossággal kell megszervezni mint egy katonai hadműveletet,nem az indulatában a szervezettségében...
– fogalmazott Tarr.
Majd konkrét példát is felhozott:
egy konkrét mai példát hozzak, az ukrán hadseregnek az hogy nem estek össze az orosz invázió első napjaiban az annak volt köszönhető, hogy egy elképesztően komoly stratégiai, taktikai felkészítést kaptak a nyugati elsősorban amerikai katonai okos emberektől, és egy olyan szisztémával dolgoztak, hogy hiába voltak kevesebben és alulfegyverezve egy egészen más taktikával meg tudták gyakorlatilag őrizni azt, hogy az első nap elfoglalják Kijevet megvédjék Zelenszkijt.
De a választáson „bevetésre kész” szakembereket is emlegetett
Nem kisebbre készülünk minthogy mindenféle várakozás ellenére egyrészt győzni a választáson majd pedig egy sikeres Magyarországot csinálni ezt csak úgy fogjuk tudni megtenni hogy ha szisztematikusan készülünk, tehát vannak szakemberek, akik készen állnak arra hogy hogy bevetésre menjenek, részben a változás előkészítésében, részben a változás véghezvitelében
A Tarr által emlegetett szakemberekkel kapcsolatosan a portál cikke felidézi, hogy a tiszás alelnök még 2025 februárjában egy sárospataki lakossági fórumon arról beszélt, hogy a Tisza Párt szoros kapcsolatban áll a Tusk-kormány igazságügyi reformját kidolgozó csapattal.
