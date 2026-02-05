Tarr Zoltán elismerte, ukrán módra szervezik a kampányt + videó

Ennek kulcsszereplője a Stefan Batory Alapítvány, amely a Soros-féle Open Society hálózat tagja, és amely az alkotmányos reformcsomagot a baloldali kormánynak szánt sorvezetőként dolgozta ki. A javaslat kidolgozásában két másik lengyel civil szervezet, az Akcja Demokracja és a Komitet Obrony Demokracji is részt vett, amelyeket az Action for Democracy finanszírozott a 2023-as kampány során.

Sorkatonaság és háború – ezt tervezi a Tisza

Bár Magyar Péter pártja tagadja, hogy támogatja az orosz–ukrán háború folytatását, a háborúban álló Ukrajna gyorsított csatlakozását, a párt elnökének és a szakértőnek a korűbbi megnyilvánulásai ennek épp az ellenkezőjét bizonyítják.

Kéri László, arról értekezett, hogy Tisza Párt nem tudja elkerülni, hogy az ukrán ügyben egyértelmű állásfoglalást tegyen, a háború mellé álljon, hiszen „a nyugati országok ezt már eldöntötték". Arról az Ellenpont adot hírt elsőként, hogy Ruszin-Szendi Romulusz méltatta azt a párizsi megállapodást, amelyben Németország, Franciaország és Nagy-Britannia megállapodtak katonai csapatok Ukrajnába szállításáról, és arról, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba.

„Nem megszüntettük, csak felfüggesztettük” a sorkatonaságot, ezáltal „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal” – hangoztatta korábban a bukott vezérkari főnök a sorkatonaság visszaállításáról.

De maga Magyar Péter, aki sosem mond ellent Brüsszel háborúpárti terveinek is azzal trükközött, hogy az Európai Parlamentben, hogy vagy nem jelent meg az ukránpárti szavazáson, így például 2024. októberében, és akkor is hiényzott, amikor 2025 tavaszán a tiszás képviselők megszavazták a magyar érdekekkel szembemenő határozatot.