Testvérét agyonszúrta, unokaöccsét halállal fenyegette egy Pest vármegyei férfi

A villanyszámla miatt késelte halálra fivérét az elkövető, akit húsz év fegyházbüntetésre ítélt a bíróság. A testvérgyilkos egy másik rokonát is meg akarta ölni.

2026. 02. 18. 16:30
A vádlott és rokonai egy házban, szerény anyagi körülmények közt éltek egy Pest vármegyei községben. A kapcsolatuk megromlott, mert állandó vita volt köztük az ingatlan közüzemi díjainak fizetése miatt. A férfi és testvére 2023. augusztus 19-én az áramdíj kiegyenlítésén különbözött össze, majd bort ittak és lerészegedtek. Este a vádlott elhatározta, hogy pontot tesz a vita végére, és megöli fivérét. A gondolatot tett követte: a férfi egy nagy késsel többször megszúrta testvérére, aki a helyszínen meghalt. A testvérgyilkos történetéről az Origo.hu számolt be az ügyészség közleménye alapján. 

20250205 Dunaharaszti Rezsi rezsicsökkentés illusztrációk Fotó: Havran Zoltán HZ Magyar Nemzet MN A képen: közüzemi számla csekk radiátor fűtés
A villanyszámla miatt vált testvérgyilkossá a fivér (Fotó: Havran Zoltán)

Unokaöccsére is rátámadt a testvérgyilkos

Látván a brutális támadást, apjuk segítségért kiáltott, ezért odaszaladt a vádlott unokaöccse, aki baseballütővel ütéseket mért a férfire. Ekkor az elkövető a fiú ellen fordult, aki a késelés elől az udvarra menekült. A gyilkos a rokona után ment, de nem találta meg, mert az elrejtőzött a sötétben. A férfi visszatért a házba, ekkor unokaöccse a kerítésen átmászva segítséget kért a szomszédban. Az elkövetőt a kiérkező rendőrök az ingatlanban elfogták.

A gyilkos védője fellebbezett az ítélet ellen

A Budapest Környéki Törvényszék a vádlottat 

különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és emberölés előkészületének bűntette miatt 20 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, ellene a védő részfelmentésért és az emberölés alapeseti minősítésének megállapításáért fellebbezett.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a Fővárosi Ítélőtáblához továbbított átiratával a határozat helybenhagyását indítványozta. A vádlott letartóztatásban várja az eljárás befejezését. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


