Több kilométeres dugó van az M1-esen

Az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom térségében három személygépjármű összeütközött. A 26-os kilométerkőnél a forgalom megindult egy sávon. A torlódás hossza meghaladja az öt kilométert – közölte az Útinform. A baleset miatt a Budapest felé tartókat az átterelt sávból a 37-es kilométernél visszaterelik a külső sávba, ezért egy sávon halad a forgalom a Bicske és a Biatorbágy közötti szakaszon. A főváros felé a 38-as és a 26-os kilométer között lassulás, szakaszos torlódás alakult ki.

Baleset miatt torlódás alakult ki az autópályán. Fotó: Ladóczki Balázs

Torlódik a forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 11-es főúton Budakalász felől, illetve az 51-es főúton, Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Csütörtökön kezdődik

a mohácsi tavaszváró, téltemető népszokás, a méltán híres busójárás.

A turisták sokaságát vonzó esemény hat napig, vagyis jövő keddig tart, de az előzetes munkálatok miatt a korlátozások egy része már elkezdődött, és a napokban számos helyen lép életbe ideiglenes forgalmi rend. A megnövekedett jármű- és gyalogosforgalom, valamint az átmeneti forgalmi változások miatt fokozott körültekintéssel és türelemmel vezessenek az arra közlekedők.

Új csomópont biztosítja a közvetlen fel- és lehajtást az M5-ös autópályára. A 102-es kilométernél megépült Kunszállás csomópontot átadták a forgalom számára.