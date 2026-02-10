turul madártatabányavérteserdő zrteltűnt

Előkerült a turul elveszett ujja

Előkerült a tatabányai turul egyik hiányzó ujja. Továbbra is várják az információkat, merre lehet a szobor másik elveszett része .

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 21:41
KEMMA / Wierl Ádám
A tatabányai turul felújítása közben megtalálták a korábban eltűnt részek közül az egyik hiányzó ujjat, így a műemlék helyreállítása egy fontos lépéssel közelebb került a teljes helyreállításhoz – írja a Kemma.

A lap értesülései szerint

a korábbi felhívásra reagálva valaki visszajelzést adott a részletek hollétéről.

A Vérteserdő Zrt. továbbra is várja a másik, még keresett darabra vonatkozó információkat, és továbbra is díjazza a nyomravezetőt.

Mint arról lapunk beszámolt, a Vérteserdő Zrt. munkatársai vették észre, hogy az ikonikus tatabányai szobor jobb lábáról két ujj hiányzik. A társaság a nyomravezetőnek egy családi vacsorát ajánlott fel.

 

Borítókép: A tatabányai turul (Fotó: Kemma/Wierl Ádám)

 

