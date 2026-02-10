Hatalmas az érdeklődés a közszférában az otthontámogatás iránt

Az évi nettó egymillió forintos Otthontámogatást meglévő lakáshitel törlesztéséhez vagy új lakáshitel önerejéhez használhatják fel. Azért dolgozunk, hogy minden magyar család szert tehessen saját otthonra – írta a közösségi oldalán Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte azt is, hogy a közszférában eddig mintegy 150 ezren igényelték az otthontámogatást.

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára nemrégiben arra hívta fel a figyelmet: a nagy érdeklődésre tekintettel a kormány úgy döntött, hogy egyrészt tovább bővíti a jogosultak körét, másrészt a lakossági igényeknek megfelelően a kormány munkáltatói kölcsönök esetében is kiterjeszti a program igénybevételnek lehetőségét. Itt az a feltétel, hogy a kölcsön célja magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának a megszerzése legyen.

További fontos változás, hogy a 2026. január 1-jét megelőzően létrejött lakáskölcsön-szerződések esetében a nagy érdeklődésre tekintettel a bejelentési határidőt újranyitják, és február 15-ig meghosszabbítják.

A kormány 2026 januárjától évi nettó egymillió forintos vissza nem térítendő támogatást biztosít a közszolgálatban dolgozók legszélesebb körének. A lakáshitel-törlesztéshez vagy új lakáshitel önerőjéhez nyújtott otthontámogatás szabadon felhasználható.